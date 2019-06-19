В начале торгов возможно сохранение восходящей динамики по российским фондовым индексам - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно сохранение восходящей динамики по российским фондовым индексам на фоне улучшения обстановки на мировых рынках акций в целом. Вопрос, ответ на который может быть получен уже сегодня вечером - оправдает ли ФРС США оптимистичные ожидания рынка в отношении перспектив денежной политики? Решение по базовой процентной ставке будет объявлено в 21:00 мск, пресс-конференция Дж. Пауэлла начнется в 21:30 мск. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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