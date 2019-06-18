.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль растет к доллару и евро благодаря возможному смягчению политики ведущих центробанков мира и дорожающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в мае замедлился до 0,9%
В мае рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,9% после повышения на 4,6% в апреле. Аналитики ожидали его повышения на 1,4%
 
Средства с маткапитала могут перенаправить на увеличение детского пособия
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил "Интерфаксу", что высвобожденные деньги от уменьшения расходов на материнский капитал в бюджете на следующий год пойдут на другие нужды - в том числе, возможно, на существенное...
 
Статус лесов на сельхозземлях утвердит правительство
Минприроды России разработало документ, регулирующий использование лесов на землях сельхозназначения. Подготовить его поручал президент РФ Владимир Путин еще в 2013 году. Ранее определить правовой статус таких лесов неоднократно призывали экологи....
 
 
18 июня 2019 года 19:33

Рубль растет к доллару и евро благодаря возможному смягчению политики ведущих центробанков мира и дорожающей нефти

Москва. 18 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и сигналов, поступающих от Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского Центробанка (ЕЦБ) о возможном смягчении денежно-кредитной политики в США и еврозоне.

Курс доллара США составил 63,9975 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 32,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (доллар торгуется ниже 64 руб./$1 впервые с 24 апреля). Евро при этом стоил 71,6575 руб./EUR1, подешевев на 49,75 копейки (курс евро опустился ниже 72 руб./EUR1 впервые с 23 мая). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,13 копейки - до 67,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря сигналам о смягчении позиций ведущих мировых центробанков относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Так, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги сказал в ходе выступления на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов Центробанка, которыми он готов воспользоваться, приводит слова Драги агентство Bloomberg.

На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в стране. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки. Итоги заседания ФРС будут подведены в среду.

Настрой трейдеров также улучшило заявление президента США Дональда Трампа о том, что он проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Трамп написал в Твиттере, что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку ко встрече в Японии.

Как отметила в интервью "Интерфаксу" аналитик банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Анна Полиенко, пара "доллар-рубль" опустилась ниже 64 руб./$1, пара "евро-рубль" - к 71,6 руб./EUR1 впервые с апреля. "Укреплению российской валюты, в том числе, способствовал рост интереса инвесторов к рисковым активам на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ. Комментируя дальнейший курс монетарной политики ЕЦБ, Драги допустил применение новых стимулов (снижение процентных ставок и возобновление программы количественного смягчения), если макроэкономические прогнозы по еврозоне не улучшатся. На этом фоне усилились ожидания снижения ставки ЕЦБ на заседании в сентябре".

Кроме того, сказала Полиенко, рынок ожидает "мягкой" риторики ФРС по итогам заседания по монетарной политике, которое завершится в среду. "Участники торгов закладывают снижение ставки уже на следующем заседании в июле. Это один из факторов увеличения спроса на рисковые активы, в том числе на нефть, рост которой сегодня вечером также поддерживает курс рубля", - добавила Полиенко.

"К окончанию рабочего дня рубль демонстрировал заметное укрепление к доллару наряду с большинством других валют на развивающихся рынках. Инвесторы по-прежнему ожидают новых сигналов по смягчению политики ФРС, что поддерживает валюты emerging markets. В паре с евро рубль весь день демонстрировал еще больший рост, являющийся результатом глобального падения европейской валюты на Forex: выступление Драги и статистика по еврозоне (замедление инфляции и слабый индекс ZEW) заметно усилили ожидания стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. Если инвесторы получат более конкретные сигналы от ФРС, когда ждать перехода к смягчению денежно-кредитной политики в США, новые максимумы по рублю будут уже в среду вечером", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Дополнительную поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня. 25 июня в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы, 28 июня - налог на прибыль, общий объем выплат превысит 1,3 трлн рублей.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отметил, что росту спроса на рублевую ликвидность способствует усиление продаж валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов и для предстоящих дивидендных выплат. "При этом внешние условия, на наш взгляд, по-прежнему играют основополагающую роль в краткосрочной динамике рубля. Ключевым событием недели для основной группы валют emerging markets считаем заседание Федрезерва", - говорит Поддубский.

"Рубль продолжает укрепляться, так как в его пользу начал работать фактор налогового периода. Кроме того, в среду состоятся аукционы ОФЗ после двухнедельного перерыва. Перспектива более мягкой политики ФРС повышает привлекательность высокодоходных рискованных активов", - отметил аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть перешли к бурному росту на торгах во вторник после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 2,03% - до $62,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,51% - до $54,0 за баррель.

В среду министерство энергетики США обнародует еженедельные данные о запасах энергоносителей. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2 млн баррелей, бензина и дистиллятов - прибавили по 1 млн баррелей.

Банк России во вторник, 18 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 871,2 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и общем спросе 871,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 11 июня, банки разместили в ЦБ РФ 1,28 трлн рублей (при лимите 1,28 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 616 млрд рублей) в среднем по ставке 7,71% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 18 июня провел аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 22-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 216 млрд 258,1 млн рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 216 млрд 258,1 млн рублей по цене отсечения 99,944% при объеме спроса 249 млрд 274,5 млн рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 июня на 1,65 копейки, до 64,3352 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,14 копейки, до 72,2291 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился во вторник на 4,02 копейки по отношению к понедельнику и составил 64,2489 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 7,44 копейки и составил 64,2025 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 245,265 млн, из которых $659,776 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 585,489 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 3,07 копейки по отношению к понедельнику, до 72,0795 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 20,24 копейки и составил 71,9396 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR878,45 млн, из которых EUR260,678 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR617,772 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 7,7% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,73% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 7,86% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 8,04% и 8,1% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 июня 2019 года 11:45
Рубль может закрепиться ниже отметки 64 в паре с долларом - "Нордеа Банк"
"В рамках среды рубль может получить дополнительную поддержку в рамках аукционов по размещению ОФЗ, где должен сохраняться сильный спрос с учетом обещаний дальнейшего снижения ставки Банком России, а также заявлений о предстоящих переговорах Трампа и Си. В вечерние часы (21:00) важным фактором для...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 11:37
Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на внешнем позитиве, лидирует "МРСК Северного Кавказа"
Москва. 19 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем и обновил исторический максимум индекса МосБиржи на фоне роста внешних площадок на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва США и предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20; лидерами роста выступают акции "МРСК Северного Кавказа", обновившие максимум с мая 2012 года.    читать дальше
.
19 июня 2019 года 11:28
Рубль попробует закрепиться под отметкой 64 - БКС
"Сегодня ключевой день этой недели для валютного рынка - ФРС вечером примет решение по процентной ставке и прояснит векторы дальнейшей монетарной политики, - указывает эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - В преддверии этого решения мы наблюдаем усиление давления на ФРС со стороны...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 11:11
В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали рост практически на 4% благодаря улучшению аппетита к рисковым активам после сообщений президента США Д. Трампа, в которых он подтвердил свою встречу с лидером КНР на полях саммита "большой двадцатки". В утренние часы среды контракты на Brent...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 11:11
Ждем относительно стабильных торгов вблизи уровней 64-65/USD - РФПИ
"Рубль провел вчера ещё одну позитивную сессию, укрепившись до 64.00/USD (0.45%) при минимумах сессии около 63.92. В первой половине дня потоки оставались довольно сбалансированными, поэтому и курс российской валюты был стабилен вблизи 64.30/USD. "Прорыв" случился во второй половине дня, когда...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 11:00
На сегодняшних первичных аукционах ОФЗ советуем не проявлять излишней агрессивности в части неконкурентных заявок - Росбанк
"Еще в начале июня мы задавались вопросом, каким образом рынок ОФЗ приспособится к падению объемов еженедельного предложения госдолга с 90+ млрд руб. до 20-30 млрд руб. Вчера участники рынка могли лицезреть первый эпизод данной подстройки. Минфин объявил, что на сегодняшних первичных аукционах...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 10:46
ОФЗ сохраняют потенциал роста котировок - Промсвязьбанк
"На рынке госбумаг продолжается ралли – доходность 5-летних ОФЗ снизилась во вторник на 5 б.п. – до 7,41% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 7,57% годовых, в очередной раз обновив минимум с начала года. На волне оптимизма Минфин решил на сегодняшнем аукционе предложить новый 20-летний выпуск ОФЗ...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 10:33
Нефть может попытаться обосноваться в диапазоне 62-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
"На новостях о возобновлении переговоров США и Китая в рамках саммита G20 нефть вчера росла более чем на 2%, а также появились новости о договоренности ОПЕК+ провести министерский комитет 1 июля, а саммит 2 июля. Напомним, что ранее мероприятие было запланировано на конец июня, но затем обсуждался...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 10:28
Рубль слегка корректируется вниз в ожидании решения ФРС США по ставке после роста накануне
Москва. 19 июня. Доллар и евро немного укрепляются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка корректируется вниз к бивалютной корзине после заметного роста по итогам предыдущих торгов; участники рынка ожидают решения ФРС США по ставке в среду вечером.    читать дальше
.
19 июня 2019 года 10:17
Если ФРС США сделает намёки на смягчение в обозримом будущем, укрепление рубля продолжится - "Открытие Брокер"
"Во вторник рубль упорно укреплялся против доллара и евро. Курс доллара падал ниже отметки 64 рубля. В свете возможного смягчения политики ЕЦБ и ФРС актуальность рублёвого "carry trade" только возрастёт. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, на которых предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26230 с...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 10:02
Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов может поддержать нефтяные котировки - БКС
Во вторник нефтяные фьючерсы торговались на оптимистичной ноте, поддерживаемые новостями об "очень хорошем телефонном разговоре" президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, лидеры планируют провести "расширенную встречу" на полях саммита G20 в Японии, который...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 09:55
Цены рублевых корпоративных бондов в среду могу подрасти благодаря внешнему позитиву
Москва. 19 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в ожидании объявления итогов июньского заседания ФРС США, полагают аналитики.    читать дальше
.
19 июня 2019 года 09:47
Фондовый рынок повысится - ИК "Атон"
о мнению аналитиков ИК "Атон", в среду отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию повышением примерно на 0,5%.    читать дальше
.
19 июня 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: восходящая динамика
В среду аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в РФ.    читать дальше
.
19 июня 2019 года 09:43
Мировые фондовые индексы показывают активный рост
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.