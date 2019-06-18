Рубль растет к доллару и евро благодаря возможному смягчению политики ведущих центробанков мира и дорожающей нефти

Москва. 18 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и сигналов, поступающих от Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского Центробанка (ЕЦБ) о возможном смягчении денежно-кредитной политики в США и еврозоне.

Курс доллара США составил 63,9975 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 32,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (доллар торгуется ниже 64 руб./$1 впервые с 24 апреля). Евро при этом стоил 71,6575 руб./EUR1, подешевев на 49,75 копейки (курс евро опустился ниже 72 руб./EUR1 впервые с 23 мая). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,13 копейки - до 67,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря сигналам о смягчении позиций ведущих мировых центробанков относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Так, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги сказал в ходе выступления на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов Центробанка, которыми он готов воспользоваться, приводит слова Драги агентство Bloomberg.

На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в стране. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки. Итоги заседания ФРС будут подведены в среду.

Настрой трейдеров также улучшило заявление президента США Дональда Трампа о том, что он проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Трамп написал в Твиттере, что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку ко встрече в Японии.

Как отметила в интервью "Интерфаксу" аналитик банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Анна Полиенко, пара "доллар-рубль" опустилась ниже 64 руб./$1, пара "евро-рубль" - к 71,6 руб./EUR1 впервые с апреля. "Укреплению российской валюты, в том числе, способствовал рост интереса инвесторов к рисковым активам на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ. Комментируя дальнейший курс монетарной политики ЕЦБ, Драги допустил применение новых стимулов (снижение процентных ставок и возобновление программы количественного смягчения), если макроэкономические прогнозы по еврозоне не улучшатся. На этом фоне усилились ожидания снижения ставки ЕЦБ на заседании в сентябре".

Кроме того, сказала Полиенко, рынок ожидает "мягкой" риторики ФРС по итогам заседания по монетарной политике, которое завершится в среду. "Участники торгов закладывают снижение ставки уже на следующем заседании в июле. Это один из факторов увеличения спроса на рисковые активы, в том числе на нефть, рост которой сегодня вечером также поддерживает курс рубля", - добавила Полиенко.

"К окончанию рабочего дня рубль демонстрировал заметное укрепление к доллару наряду с большинством других валют на развивающихся рынках. Инвесторы по-прежнему ожидают новых сигналов по смягчению политики ФРС, что поддерживает валюты emerging markets. В паре с евро рубль весь день демонстрировал еще больший рост, являющийся результатом глобального падения европейской валюты на Forex: выступление Драги и статистика по еврозоне (замедление инфляции и слабый индекс ZEW) заметно усилили ожидания стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. Если инвесторы получат более конкретные сигналы от ФРС, когда ждать перехода к смягчению денежно-кредитной политики в США, новые максимумы по рублю будут уже в среду вечером", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Дополнительную поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня. 25 июня в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы, 28 июня - налог на прибыль, общий объем выплат превысит 1,3 трлн рублей.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отметил, что росту спроса на рублевую ликвидность способствует усиление продаж валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов и для предстоящих дивидендных выплат. "При этом внешние условия, на наш взгляд, по-прежнему играют основополагающую роль в краткосрочной динамике рубля. Ключевым событием недели для основной группы валют emerging markets считаем заседание Федрезерва", - говорит Поддубский.

"Рубль продолжает укрепляться, так как в его пользу начал работать фактор налогового периода. Кроме того, в среду состоятся аукционы ОФЗ после двухнедельного перерыва. Перспектива более мягкой политики ФРС повышает привлекательность высокодоходных рискованных активов", - отметил аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть перешли к бурному росту на торгах во вторник после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 2,03% - до $62,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,51% - до $54,0 за баррель.

В среду министерство энергетики США обнародует еженедельные данные о запасах энергоносителей. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2 млн баррелей, бензина и дистиллятов - прибавили по 1 млн баррелей.

Банк России во вторник, 18 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 871,2 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и общем спросе 871,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 11 июня, банки разместили в ЦБ РФ 1,28 трлн рублей (при лимите 1,28 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 616 млрд рублей) в среднем по ставке 7,71% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 18 июня провел аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 22-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 216 млрд 258,1 млн рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 216 млрд 258,1 млн рублей по цене отсечения 99,944% при объеме спроса 249 млрд 274,5 млн рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 июня на 1,65 копейки, до 64,3352 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,14 копейки, до 72,2291 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился во вторник на 4,02 копейки по отношению к понедельнику и составил 64,2489 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 7,44 копейки и составил 64,2025 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 245,265 млн, из которых $659,776 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 585,489 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 3,07 копейки по отношению к понедельнику, до 72,0795 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 20,24 копейки и составил 71,9396 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR878,45 млн, из которых EUR260,678 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR617,772 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 7,7% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,73% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 7,86% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 8,04% и 8,1% годовых соответственно.