Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов на общемировом оптимизме

Москва. 18 июня. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне общемирового оптимизма, подогретого заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги о необходимости стимулирующих мер для экономики еврозоны, а также президента США Дональда Трампа о его встрече с лидером Китая на саммите G20; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, превысив 2760 пунктов, а в лидерах отката выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" и "Центрального телеграфа" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2761,69 пункта (+1%, новый максимум на закрытие торгов), индекс РТС - 1359,23 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5%.

Доллар подешевел до 64,01 рубля (-0,31 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5% и +2,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,1% и +2,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%).

Подешевели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,6%, до 175,54 рубля; дивиденды за первый квартал - 7,34 рубля на акцию), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Индексы в США в понедельник подросли на 0,1-0,6%, инвесторы оценивали статданные из США в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) 18-19 июня.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории. Столь слабые статданные могут стать еще одним аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики в США, полагают эксперты.

На текущей неделе состоятся заседания сразу трех ведущих центробанков мира - Банка Японии, Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Хотя текущий прогноз руководства ФРС не предусматривает изменения базовой процентной ставки в США в 2019 году, рынок ожидает одного-двух снижений ставки. По мнению многих экспертов крупнейших банков Уолл-стрит, Федрезерв пойдет на смягчение ДКП, чтобы поддержать американскую экономику на фоне глобальных торговых и макроэкономических рисков.

Негативным фактором для мировых рынков стали заявления главы министерства торговли США Уилбура Росса о том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня едва ли удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами.

На этом фоне во вторник просела фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite к закрытию смог выйти в плюс на 0,1%).

Между тем, к вечеру вторника уверенно растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,4-2,2%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил более 1% и превысил 2920 пунктов).

Мировые площадки подогрели заявления президента ЕЦБ Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся - это усилило надежды на смягчение политики и Федрезервом, пишет MarketWatch.

Нефть к вечеру также возобновила рост после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Оптимизм, связанный с возможностью улучшения отношений Вашингтона и Пекина, подтолкнул вверх фондовые рынки, а также ослабил опасения падения глобального спроса на топливо, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,27 за баррель (+2,2% и -1,7% накануне), августовская цена WTI - $54,08 за баррель (+3,7% и -1,1% в понедельник).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, вышедшая во вторник негативная экономическая статистика по еврозоне увеличила опасения относительно замедления роста мировой экономики, которое способно нанести значительный вред глобальному нефтяному спросу. Однако поддержку европейским рынкам акций оказало заявление главы ЕЦБ, согласно которому экономике ЕС потребуются новые меры стимулирования, если прогнозы ее роста и инфляции не улучшатся. Также Драги отметил, что риски, связанные с геополитикой, протекционизмом и уязвимостью развивающихся рынков, никуда не делись, оказывая особо негативное влияние на производственную сферу.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, от Федрезерва США не ждут изменений в денежной политике, но рассчитывают на возможность смягчения в будущем, если этого потребует экономическая ситуация. Поводы для таких надежд есть - накануне вышел индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который обвалился в июне на рекордные за всю историю 26,4 пункта. Бумаги НЛМК провалились после дивидендной отсечки, в лидерах роста вновь оказались бумаги энергетиков ("ОГК-2" (MOEX: OGKB), "Россети", "ТГК-1" (MOEX: TGKA)). Руководство "Энел Россия" (MOEX: ENRU) планирует сохранить выплаты дивидендов на уровне 65% от прибыли, но в 2019 году может рассмотреть вопрос отдельно. Перед дивидендными отсечками растут бумаги ГМК "Норникель" и ММК.

В пользу укрепления рубля начал работать фактор налогового периода. Кроме того, в среду состоятся аукционы ОФЗ после 2-недельного перерыва. Перспектива более мягкой политики ФРС повышает привлекательность высокодоходных рискованных активов. Стоит также вспомнить о том, что заявления о возможных переговорах глав США и Великобритании с президентом РФ пока не вызвали каких-либо агрессивных действий внутри этих стран. Поэтому можно допустить, что курс рубля может укрепиться до 64 руб./$1 в ближайшие дни.

Президент ЕЦБ Драги заявил о том, что от регулятора может потребоваться снижение ставки или новое количественное смягчение, если показатель инфляции не начнет разгоняться. Слова Драги повлияли не только на евро, но и на доходность 10-летних казначейских обязательств США, которая упала до 2,025% - минимума за 20 месяцев. Слов президента ЕЦБ вполне хватило, чтобы европейские индексы взяли курс на повышение. Единственным недовольным оказался президент США Дональд Трамп, который немедленно обвинил Драги в манипулировании курсом, что повышает конкурентоспособность европейских товаров. "Европе сходило это с рук, как и Китаю, и многим другим", - написал он.

Тем временем, США направляют еще 1 тыс. военнослужащих в район Персидского залива, ссылаясь на растущую конфронтацию с Ираном. Москва призвала Вашингтон отказаться от планов провоцирования Тегерана. Саудовская Аравия призвала мировое сообщество обеспечить безопасную навигацию. Между тем, нефть в большей степени обеспокоена снижением прогнозов роста мировой экономики, а также ожиданиями новых рекордов добычи в США. Что касается сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, то в ОПЕК предлагают провести встречу с расширенным составом 11 июля.

Стимулирующие заявления Драги наделили рынок надеждой, что ФРС также намекнет о необходимости поддержки экономики. Возобновившая подъем нефть подогрела российские индексы вечером во вторник, констатирует Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций РФ во вторник смог вплотную подойти к историческим максимумам индекса МосБиржи, установленным 14 июня. Поводом к подобной динамике стали новости из США, где появилась информация о возможности расширенной встречи лидеров США и Китая по вопросу торговых войн. Данная новость придала позитивный импульс широкому спектру активов. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent превысил $62,5 за баррель. На западных фондовых площадках также наблюдалось преобладание покупок.

В целом индекс МосБиржи пока продолжает находиться в консолидации в районе 2750 пунктов. При этом техническая картина говорит в пользу продолжения среднесрочного роста, так как все тренды на графике индекса направлены вверх. При этом важным фактором станут результаты заседания ФРС, от которой игроки ждут смягчения риторики и намеков на возможное снижение ставки. Если инвесторы не получат желаемого сигнала, можно будет увидеть активизацию продаж по широкому спектру активов. В этом случае на российском рынке акций возможна коррекция и возвращение индекса МосБиржи в район 2700 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+11,5%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+10,3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+7,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+6,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4%), "ОГК-2" (+3%).

Подросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+1%) на фоне известий, что компания на авиасалоне в Ле Бурже обсуждает с французскими компаниями расширение сотрудничества по гражданским проектам.

Подешевели акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-27,9% и -35,4% "префы", до 16,15 рубля и 12,54 рубля соответственно) после отсечки дивидендов (7,41 рубля на акцию каждого типа), также просели бумаги "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-8,2%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,2%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3,1%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,178 млрд рублей (из них 11,706 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).