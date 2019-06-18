Во вторник российский фондовый рынок смог вплотную подойти к историческим максимумам, установленным 14 июня - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок смог вплотную подойти к историческим максимумам, установленным 14 июня, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Поводом к подобной динамике стали новости из США, где появилась информация о возможности расширенной встречи лидеров США и Китая по вопросу торговых войн. Данная новость придала позитивный импульс широкому спектру активов. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2,5%, поднявшись выше 62,5 доллара за баррель. На западных фондовых площадках также наблюдалось преобладание покупок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 2,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,5% и 1,4% соответственно. В результате к 18.10 индекс МосБиржи прибавил 1%, поднявшись в район 2760 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Россетей и ОГК-2, прибавившие 4,3% и 3%. Хуже рынка торговались НЛМК (-4%), на фоне ухода из цены дивидендов, и ИнтерРАО (-0,9%). Отметим, что рынок пока продолжает находиться в консолидации в районе 2750 пунктов. При этом техническая картина говорит в пользу продолжения среднесрочного роста, так как все тренды на графике индекса направленны вверх. При этом важным фактором станут результаты завтрашнего заседания ФРС, от которого игроки ждут смягчения риторики и намеков на возможное снижение ставки американским регулятором. В случае если инвесторы не получат желаемого, мы можем увидеть активизацию продаж по широкому спектру активов. В этом случае на нашем рынке возможна коррекция и возвращение индекса МосБиржи в район 2700 пунктов".