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18 июня 2019 года 19:00
Во вторник российский фондовый рынок смог вплотную подойти к историческим максимумам, установленным 14 июня - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок смог вплотную подойти к историческим максимумам, установленным 14 июня, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Поводом к подобной динамике стали новости из США, где появилась информация о возможности расширенной встречи лидеров США и Китая по вопросу торговых войн. Данная новость придала позитивный импульс широкому спектру активов. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2,5%, поднявшись выше 62,5 доллара за баррель. На западных фондовых площадках также наблюдалось преобладание покупок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 2,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,5% и 1,4% соответственно. В результате к 18.10 индекс МосБиржи прибавил 1%, поднявшись в район 2760 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Россетей и ОГК-2, прибавившие 4,3% и 3%. Хуже рынка торговались НЛМК (-4%), на фоне ухода из цены дивидендов, и ИнтерРАО (-0,9%). Отметим, что рынок пока продолжает находиться в консолидации в районе 2750 пунктов. При этом техническая картина говорит в пользу продолжения среднесрочного роста, так как все тренды на графике индекса направленны вверх. При этом важным фактором станут результаты завтрашнего заседания ФРС, от которого игроки ждут смягчения риторики и намеков на возможное снижение ставки американским регулятором. В случае если инвесторы не получат желаемого, мы можем увидеть активизацию продаж по широкому спектру активов. В этом случае на нашем рынке возможна коррекция и возвращение индекса МосБиржи в район 2700 пунктов".
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19 июня 2019 года 11:45
"В рамках среды рубль может получить дополнительную поддержку в рамках аукционов по размещению ОФЗ, где должен сохраняться сильный спрос с учетом обещаний дальнейшего снижения ставки Банком России, а также заявлений о предстоящих переговорах Трампа и Си. В вечерние часы (21:00) важным фактором для... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:37
Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на внешнем позитиве, лидирует "МРСК Северного Кавказа"
Москва. 19 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем и обновил исторический максимум индекса МосБиржи на фоне роста внешних площадок на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва США и предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20; лидерами роста выступают акции "МРСК Северного Кавказа", обновившие максимум с мая 2012 года. читать дальше
.19 июня 2019 года 11:28
"Сегодня ключевой день этой недели для валютного рынка - ФРС вечером примет решение по процентной ставке и прояснит векторы дальнейшей монетарной политики, - указывает эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - В преддверии этого решения мы наблюдаем усиление давления на ФРС со стороны... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:11
В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали рост практически на 4% благодаря улучшению аппетита к рисковым активам после сообщений президента США Д. Трампа, в которых он подтвердил свою встречу с лидером КНР на полях саммита "большой двадцатки". В утренние часы среды контракты на Brent... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:11
"Рубль провел вчера ещё одну позитивную сессию, укрепившись до 64.00/USD (0.45%) при минимумах сессии около 63.92. В первой половине дня потоки оставались довольно сбалансированными, поэтому и курс российской валюты был стабилен вблизи 64.30/USD. "Прорыв" случился во второй половине дня, когда... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:00
На сегодняшних первичных аукционах ОФЗ советуем не проявлять излишней агрессивности в части неконкурентных заявок - Росбанк
"Еще в начале июня мы задавались вопросом, каким образом рынок ОФЗ приспособится к падению объемов еженедельного предложения госдолга с 90+ млрд руб. до 20-30 млрд руб. Вчера участники рынка могли лицезреть первый эпизод данной подстройки. Минфин объявил, что на сегодняшних первичных аукционах... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:46
"На рынке госбумаг продолжается ралли – доходность 5-летних ОФЗ снизилась во вторник на 5 б.п. – до 7,41% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 7,57% годовых, в очередной раз обновив минимум с начала года. На волне оптимизма Минфин решил на сегодняшнем аукционе предложить новый 20-летний выпуск ОФЗ... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:33
"На новостях о возобновлении переговоров США и Китая в рамках саммита G20 нефть вчера росла более чем на 2%, а также появились новости о договоренности ОПЕК+ провести министерский комитет 1 июля, а саммит 2 июля. Напомним, что ранее мероприятие было запланировано на конец июня, но затем обсуждался... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:28
Москва. 19 июня. Доллар и евро немного укрепляются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка корректируется вниз к бивалютной корзине после заметного роста по итогам предыдущих торгов; участники рынка ожидают решения ФРС США по ставке в среду вечером. читать дальше
.19 июня 2019 года 10:17
Если ФРС США сделает намёки на смягчение в обозримом будущем, укрепление рубля продолжится - "Открытие Брокер"
"Во вторник рубль упорно укреплялся против доллара и евро. Курс доллара падал ниже отметки 64 рубля. В свете возможного смягчения политики ЕЦБ и ФРС актуальность рублёвого "carry trade" только возрастёт. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, на которых предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26230 с... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:02
Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов может поддержать нефтяные котировки - БКС
Во вторник нефтяные фьючерсы торговались на оптимистичной ноте, поддерживаемые новостями об "очень хорошем телефонном разговоре" президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, лидеры планируют провести "расширенную встречу" на полях саммита G20 в Японии, который... читать дальше
.19 июня 2019 года 09:55
Москва. 19 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в ожидании объявления итогов июньского заседания ФРС США, полагают аналитики. читать дальше
.19 июня 2019 года 09:47
о мнению аналитиков ИК "Атон", в среду отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию повышением примерно на 0,5%. читать дальше
.19 июня 2019 года 09:45
В среду аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в РФ. читать дальше
.19 июня 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду. читать дальше
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