Рост цен евробондов РФ во вторник ускорился в ожидании снижения процентных ставок мировыми ЦБ

Москва. 18 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продолжили подрастать на фоне сохраняющегося у мировых инвесторов "аппетита к риску" в ожидании снижения в ближайшее время процентных ставок мировыми центробанками. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также прибавляют в цене, но более скромными темпами, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 17 июня на 32 базисных пункта и составила 113,08% от номинала, что соответствует доходности 3,09% годовых (снижение на 10 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 8 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,5% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 пункта - до 1,785% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 6,5 пункта и составил 130,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 132 базисных пункта - до 119,85% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов и составила 4,52% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 106 базисных пунктов - до 115,21% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 4,545% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 38 пунктов - до 106,38% от номинала, что соответствует доходности 3,7% годовых (снижение на 6 пунктов к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 25 базисных пунктов, до 107,01% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 3,1% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 102 базисных пункта - до 109,25% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта и составила 4,655% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 50 базисных пунктов, до 102,94% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 3,82% годовых).

"Сегодня на рынке российских суверенных еврооблигаций продолжилось ценовое ралли, причем активность покупателей заметно возросла по сравнению с предыдущими несколькими днями. В результате котировки самого "длинного" выпуска евробондов России с погашением в 2047 году выросли более чем на "фигуру". Основным драйвером роста в настоящее время выступают сформировавшиеся у глобальных инвесторов ожидания относительно смягчения в ближайшее время мировыми центробанками денежно-кредитной политики. В частности, во вторник участников рынка порадовали заявления главы Европейского Центробанка Марио Драги о приверженности европейского регулятора мягкой денежно-кредитной политике. Это, с одной стороны, вызвало снижение курса евро на мировом рынке, но с другой стороны - подтолкнуло вверх стоимость практически всех рисковых активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж драйвером на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

"Сегодня и завтра будет проходить заседание американского Федрезерва. И хотя рынки не ждут снижения базовой процентной ставки именно на этом заседании, тем не менее, практически все инвесторы настроены на то, что сигналы от регулятора в целом будут "голубиными". Кроме того, ФРС США может обозначить свою позицию в отношении перспектив достижения торговых договоренностей с Китаем на ближайшем саммите G20. Инвесторы закладывают двух- или даже трехэтапное снижение ставки ФРС, что привело сегодня к снижению доходности десятилетних US Treasuries до 2,02% годовых. При этом Россия, имея одни из лучших финансовых и кредитных страновых показателей среди emerging markets, выступает в качестве лидера ценового повышения. Следствием этого является также укрепление рубля и рост цен рублевых гособлигаций. Таким образом, несмотря на "дороговизну" российских активов, они продолжают расти в цене", - отметил М.Сорокин.