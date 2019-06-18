Осторожные инвесторы уходят в золото - ГК "ФИНАМ"

"Золото продолжает расти, несмотря на укрепление доллара США по отношению к корзине валют. Сентябрьский контракт подрос на +0,73% - до 1360 долларов за тройскую унцию. С одной стороны, это неожиданно, обычно укрепление доллара ведет к снижению спроса на фьючерсы на золото в долларах. С другой стороны, спрос на золото поддерживается снижением доходности казначейских бумаг США. Отношение к риску сейчас очень неоднозначное, и осторожный инвестор выбирает золото в преддверии оглашения результатов заседания ФРС", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

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