Европейский рынок облигаций ждет поддержки от ЕЦБ - Julius Baer

Во вторник президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги примет участие в открытии ежегодной конференции центральных банков в португальском городе Синтра, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Двухдневный форум был создан в 2014 году в качестве аналога конференции ФРС США в Джексон-Хоул и часто становится местом обнародования изменений в денежно-кредитной политике финансовых регуляторов. Так, например, в 2016 году он проходил на фоне падения цен на нефть и инфляционных ожиданий. Тогда главный для ЕЦБ индикатор долгосрочных рыночных ожиданий роста цен упал ниже 1,3%. Регулятор опасался, что побочные последствия дешевеющей нефти спровоцируют дефляционную спираль заработной платы и цен. В итоге Европейский центробанк увеличил ежемесячный объем покупок гособлигаций и начал скупать корпоративные облигации.

"Сегодня перед Марио Драги стоит проблема еще более низкой инфляции, чем в 2016 году, - подчеркивает Маркус Алленшпах. - Рынки ждут от регулятора возобновление программы покупки активов или дополнительное снижение процентных ставок. На этом фоне доходность по 10-летним государственным облигациям Германии упала до нового исторического минимума в -0,25%, который, по нашим оценкам, не является устойчивым в долгосрочной перспективе. ЕЦБ вряд ли снизит стоимость заимствования. При этом, если регулятор возобновит покупки активов, корпоративные облигации получат заметную поддержку и будут обеспечивать инвесторам более высокую доходность по сравнению с гособлигациями с допустимым уровнем риска. Мы позитивно оцениваем сектор корпоративного долга с низким рейтингом".