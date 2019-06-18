Продление сделки ОПЕК+ вернет нефтяные котировки к уровням $70-75 - БКС

Нефтяные котировки во вторник находятся вблизи уровня 61$ - активу нужен явный триггер для возвращения к росту, констатирует

главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По мнению эксперта, в последние дни на нефтяной рынок пытается вернуться геополитическая поддержка. Инцидент с в Оманском заливе нашел соответствующий отклик в заявлениях США и Саудовской Аравии о наличии иранского следа в атаках на танкеры. Пока ситуация не получила конкретного дальнейшего развития, однако тот факт, что в новостном фоне появляется информация различного рода, например, о возможном намерении Штатов реализации целевого авиаудара по объекту на территории Ирана, позволяет ожидать дальнейшего усиления давления на Тегеран, указывает эксперт.

"Тем не менее, та тревожность участников рынка за нефтяной спрос, который может оказаться под существенным давлением из-за торговой войны уже в этом году, не позволяет котировкам активно реагировать на различные "слухи", - отмечает Антон Покатович. - Полагаем, что нефтяной рынок ждет конкретики. В данном случае под конкретикой в геополитическом направлении, на наш взгляд, следует понимать существенный рост жесткости в отношении Тегерана со стороны США и Саудовской Аравии. Другими словами, в текущих условиях для того, чтобы нефть вернулась к росту на одной лишь геополитике, на Ближнем Востоке должен вспыхнуть реальный милитаризованный конфликт с участием представителей Ирана, Саудовской Аравии и США. Однако мы продолжаем считать, что у нефти остается фундаментальный потенциал для роста даже в случае, если вышеуказанный фактор продолжит оказывать на цены неопределенное воздействием. Полагаем, что достаточным триггером для возвращения котировок к росту может стать продление сделки ОПЕК+ в перспективе первой декады июля. В случае если экспортеры продлят сделку без значительного понижения объемов квот сокращения добычи, мы ожидаем возвращения нефтяных цен к уровням 70-75$ в двухмесячной перспективе под действием сдвига рыночного равновесия в сторону дефицита предложения. Тем временем краткосрочная перспектива для нефти в течение этой недели за отсутствием новых драйверов будет характеризоваться движением цен в диапазоне 59,7-63,3$".