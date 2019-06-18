Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря сигналам о возможном смягчении политики ведущих центробанков мира

Москва. 18 июня. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" во вторник днем, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине на фоне сигналов, поступающих от Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского Центробанка (ЕЦБ) о возможном смягчении денежно-кредитной политики в США и еврозоне.

Курс доллара США составил 64,25 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,95 руб./EUR1, подешевев на 23,25 копейки (курс евро опустился ниже 72 руб./EUR1 впервые с 23 мая). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,18 копейки - до 67,7 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 июня на 1,65 копейки, до 64,3352 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,14 копейки, до 72,2291 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах. При этом участники рынка реагируют на резкое ослабление котировок единой европейской валюты на Forex после заявления главы ЕЦБ Марио Драги о возможном смягчении позиции регулятора относительно дальнейшего снижения процентных ставок.

Драги сказал в ходе выступления на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов Центробанка, которыми он готов воспользоваться, приводит слова Драги агентство Bloomberg.

По словам главы ЕЦБ, риски, связанные с геополитикой, протекционизмом и уязвимостью развивающихся рынков, никуда не делись и оказывают особенно выраженное негативное влияние на производственную сферу.

На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки. Итоги заседания ФРС будут подведены в среду.

Как отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в середине дня рубль и основные валюты emerging markets демонстрировали положительную динамику к доллару и евро, причем в паре с евро наблюдались более заметные темпы роста. "Единая европейская валюта теряла позиции во всех основных парах на Forex, в том числе к доллару, негативно реагируя на выступление Драги на ежегодном форуме ЕЦБ, в котором глава европейского регулятора заявил о возможности стимулирующих мер. Тем не менее уже в ближайшее время внимание инвесторов вновь вернется к заседанию ФРС и выступлению ее главы, от которых участники рынка ждут новых сигналов по возможному смягчению процентной политики в США", - подчеркнул Кравченко.

Дополнительную поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня. 25 июня в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы, 28 июня - налог на прибыль, общий объем выплат превысит 1,3 трлн рублей.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отметил, что росту спроса на рублевую ликвидность способствует усиление продаж валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов и для предстоящих дивидендных выплат. "При этом внешние условия, на наш взгляд, по-прежнему играют основополагающую роль в краткосрочной динамике рубля. Ключевым событием недели для основной группы валют emerging markets считаем заседание Федрезерва", - говорит Поддубский.

"В пользу отечественной валюты продолжает работать существенный разрыв в доходностях рублевых инструментов по сравнению с инструментами в долларах и евро. Кроме того, стартует налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность. Не будем также забывать о том, что дивидендный сезон также вызывает повышенный спрос на рубли вначале, хотя затем часть дивидендов может быть переведена в валюту", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Нефтяной рынок опускается в ходе торгов во вторник, участники рынка следят за ходом обсуждений даты предстоящей встречи представителей стран ОПЕК и партнеров картеля. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,21% - до $60,81 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,06% - до $52,14 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ОПЕК, организация предложила министрам встретиться в Вене 8-12 июля и теперь ожидает обратной связи. По словам источников, ОПЕК предлагает провести заседание совместного технического комитета 8 июля, совместного мониторингового комитета - 10 июля, встречу министров энергетики стран ОПЕК 11 июля и встречу в расширенном составе ОПЕК+ 12 июля. С предложением перенести встречи, первоначально запланированные на конец июня, выступила Россия.

Помимо этого, негативным фактором для рынка остаются опасения по поводу спроса на нефть в ближайшие годы, вызванные сигналами замедления роста глобальной экономики.

Банк России во вторник, 18 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 871,2 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и общем спросе 871,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 11 июня, банки разместили в ЦБ РФ 1,28 трлн рублей (при лимите 1,28 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 616 млрд рублей) в среднем по ставке 7,71% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 18 июня провел аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 22-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 216 млрд 258,1 млн рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 216 млрд 258,1 млн рублей по цене отсечения 99,944% при объеме спроса 249 млрд 274,5 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 7,7% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,73% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 7,86% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 8,04% и 8,1% годовых соответственно.