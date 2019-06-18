Рынок акций РФ следует за изменениями внешних настроений - БКС

"Во вторник индекс Мосбиржи показывает разнонаправленную динамику в районе 2730-2740 пунктов, - комментирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Индекс откатился от максимальных уровней на фоне слабости нефти, осторожности в преддверии заседания ФРС и дивидендных разрывов, которые закрываются уже не с таким энтузиазмом, как еще несколько дней назад. В сложившихся условиях отечественный рынок "смотрит" на настроения на внешних рынках, а они характеризуются общим усилением тревожности и уходом от рисков. Индексы настроений в деловых кругах ЕС и Германии вышли заметно хуже прогнозов. Все более отчетливые признаки экономического замедления в Старом Свете вкупе с неразрешенным торговым спором США и КНР формируют опасения замедления мирового ВВП, а также снижения глобального спроса на энергоносители. В свете этого котировки Brent, несмотря на сохраняющуюся напряженность в Оманском заливе, опустились практически вплотную к психологическому рубежу $60. Нервирует инвесторов еще и то, что участники министерской встречи ОПЕК+, на которой предстоит решить дальнейшую судьбу соглашения о сокращении добычи, не могут определиться с датой заседания".

Вместе с тем, та же слабость, следующая из статистических данных, вынуждает регуляторов смягчать свою риторику и посылать рынку "голубиные" сигналы. Так, глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что экономике ЕС потребуются новые меры стимулирования, если прогнозы по ВВП и инфляции не улучшатся.

"В ближайшее время внимание будет сфокусировано на заседании ФРС. Мы не ожидаем изменения ключевой ставки, однако последняя макростатистика по США и давление со стороны Дональда Трампа могут смягчить риторику руководства Федрезерва, усилив ожидания снижения ставки на ближайших заседаниях регулятора в этом году. По нашему мнению, до конца текущей недели российский рынок вряд ли обозначит четкий вектор дальнейшего тренда. В условиях слабых цен на нефть и отсутствия очевидных внутренних драйверов для роста в последнюю декаду июня мы можем стать свидетелями умеренно коррекции индекса Мосбиржи к значениям в области 2575-2600 пунктов", - заключает эксперт.