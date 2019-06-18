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18 июня 2019 года 13:44

Citi снизил рейтинг акций Evraz до "продавать" после переоценки сектора

Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки рекомендация для акций Evraz была понижена с "держать" до "продавать", а прогнозная стоимость бумаг на 13% - с 6,11 фунта стерлингов до 5,30 фунта стерлингов за штуку. Как отмечается в обзоре, эксперты Citi понизили свои прогнозы по EBITDA Evraz на 2019 и 2020 годы на 15% и 24% соответственно, ожидая падения цен на ванадий и пересмотрев прогноз по рублю на 2020 год в сторону небольшого укрепления.

Рекомендация "покупать" была подтверждена аналитиками инвестбанка для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и GDR "Северстали" (MOEX: CHMF).

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (цена в фунтах стерлингов) - 5,30 (текущая цена - 7,09), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ММК - 10,20 (текущая цена - 9,34), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 30,00 (текущая цена - 28,12), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь 18,00 (текущая цена - 16,58), рекомендация - покупать.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    НЛМК,  Северсталь,  ММК,  Evraz


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