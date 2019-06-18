18 июня 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: "боковое" движение в первые часы торгов
Во вторник аналитики прогнозируют "боковое" движение рынка акций в первые часы торгов с возможной тенденцией к небольшому снижению.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 2730 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения около уровня открытия. Утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не столь критично, чтобы вызвать активные распродажи на локальном рынке акций".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Во вторник в течение дня возможно продолжение консолидации по индексу РТС, который вышел к уровням, соответствующим периоду пятилетней давности. Активность на рынках в целом сократилась в преддверии объявления итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (в среду вечером) и сопутствующего комментария главы ФРС, в котором могут найтись указания на планы по снижению базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июньском заседании представляется маловероятным, но нельзя полностью исключать и такой сценарий)".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня опять на мировых площадках все спокойно, крупные инвесторы ждут итогов заседания ФРС США. Скорее всего, ставка будет оставлена неизменной, но риторика регулятора смягчится, и мы можем услышать намеки на снижение ставки в начале осени. Нет никаких интересных и внутренних идей. Поэтому мы ждем продолжения "боковика" на рынке акций с тенденцией к небольшому снижению из-за дивидендных "гэпов" и слабой нефти".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал локальное снижение на 0,2%, причем внутри индекса динамика в последние дни явно не однородна. В большинстве случаев в лидерах находятся акции с привлекательной дивидендной доходностью (в первую очередь энергетический сектор, отчасти строительный). Из отдельных историй отметим, что сегодня дивидендная отсечка в акциях НЛМК (уже сегодня акции компании будут торговаться без дивидендов). До заседания Федрезерва ожидаем консолидации индекса МосБиржи вблизи текущих уровней".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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