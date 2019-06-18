Рынок акций РФ утром остается под давлением дешевеющей нефти, упал НЛМК после отсечки дивидендов

Москва. 18 июня. Рынок акций РФ утром во вторник остается под давлением дешевеющей нефти и смешанной динамики внешних фондовых индикаторов, упали акции "Новолипецкого металлургического комбината" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", но остальные металлурги делают попытки коррекции вверх.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2734,27 пункта (без изменений, на старте торгов индекс опускался ниже 2730 пунктов), индекс РТС - 1338,67 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 64,35 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-5,2%, до 172,54 рубля; дивиденды за I квартал - 7,34 рубля на акцию), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Подросли бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,04%).

Индексы в США в понедельник подросли на 0,1-0,6%, инвесторы оценивали статданные из США в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) 18-19 июня.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории.

Столь слабые статданные могут стать еще одним аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики в США, полагают эксперты.

На текущей неделе состоятся заседания сразу трех ведущих центробанков мира - Банка Японии, Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Хотя текущий прогноз руководства ФРС не предусматривает изменения базовой процентной ставки в США в 2019 году, рынок ожидает одного-двух снижений ставки. По мнению многих экспертов крупнейших банков Уолл-стрит, Федрезерв пойдет на смягчение ДКП, чтобы поддержать американскую экономику на фоне глобальных торговых и макроэкономических рисков.

Между тем негативным фактором для мировых рынков стали заявления главы министерства торговли США Уилбура Росса о том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня едва ли удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами.

Во вторник просела фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite к закрытию смог выйти в плюс на 0,1%), нет единого вектора в Европе (FTSE, CAC40 стоят на месте, DAX просел на 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть во вторник продолжает сползать вниз из-за неопределенности относительно даты следующего заседания ОПЕК; цена Brent почти на $1,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,51 за баррель (-0,7% и -1,7% накануне), августовская цена WTI - $51,95 за баррель (-0,4% и -1,1% в понедельник).

В понедельник министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК, на котором будет обсуждаться решение о дальнейшей судьбе сделки об ограничении нефтедобычи. Иран на данный момент является единственной страной, которая выступает против переноса даты летней встречи стран ОПЕК с 25 июня на начало июля. Просьба о переносе встречи исходила от России, страны-производителя из не-ОПЕК, которая оказывает существенное влияние на коалицию в течение почти трех лет.

При этом иранский министр отметил, что Иран одобрит перенос сроков предстоящей встречи картеля только в том случае, если она будет перенесена на 10, 11 или 12 июля.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, российский рынок начал проявлять чувствительность к нервозности мировых инвесторов, что отчасти связано с признаками перекупленности - индексы МосБиржи и РТС продолжают торговаться неподалеку от максимумов, обновленных в минувшую пятницу.

Нефть после двух дней восстановления возобновила снижение, Brent пытается нащупать новую зону комфорта в районе психологически важного уровня $60 за баррель. Несмотря на сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке, трейдеры по-прежнему предпочитают избавляться от фьючерсов на росте. Это говорит о том, что на рынке перевешивают опасения за перспективы мирового спроса, которые затмевают даже поступающие намеки на продление сделки ОПЕК+. Учитывая такие пессимистичные настроения, для полноценного и более устойчивого отскока игрокам потребуется мощный "бычий" катализатор, которых пока не наблюдается на горизонте.

По мнению аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, на июньском заседании Федрезерв оставит ставку неизменной, но при этом смягчит риторику и может дать намеки на снижение ставки в начале осени. На внутреннем рынке акций интересных идей пока нет, ожидается продолжение боковика с тенденцией к небольшому снижению из-за дивидендных "гэпов" и слабой нефти.

По нефти картина остается прежней: попытки роста в течение дня и снижение с открытием американской сессии. Похоже, крупные американские фонды продолжают продажу нефти, но делают это в последние дни менее агрессивно, чем пару недель назад. По-прежнему сильной поддержкой для нефти Brent остается отметка $60 за баррель, а целью роста - уровень $67. В последние дни, болтаясь чуть выше $60, нефть Brent сняла сильную перепроданность и теперь технически готова к новому серьезному движению, но поводов для него пока нет, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынки продолжают жить надеждами на ФРС США. Министр торговли США Уилбур Росс заявил в очередной раз, что вероятность прорывной сделки на саммите G20 крайне низкая и, скорее всего, стороны договорятся лишь о продолжении диалога. Между тем, уже начались публичные слушания по поводу повышения тарифов до 25% еще на $300 млрд китайского экспорта в США.

Нефть остается под давлением негативных экономических прогнозов. Агентство Fitch пока сохранило прогноз роста мировой экономики в текущем году на уровне 2,8%, но в 2020 году ожидает замедления темпов до 2,7%. В американском Минэнерго ожидают, что в июле добыча сланцевой нефти в США достигнет очередного рекорда 8,52 млн б/с. Впрочем, общий прогноз на 2019 год был снижен на 140 тыс. б/с - до все еще рекордных 12,32 млн б/с, отмечает Кочетков.

По оценке эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, геополитический фактор в виде напряженности на Ближнем Востоке не оказывает рынку нефти должной поддержки. Это говорит о том, что инвесторы озадачены ухудшением фундаментальных условий: запасы сырья растут во всех ключевых регионах - как в странах-потребителях, так и в экспортирующих экономиках. В прошлом месяце совокупные запасы нефти увеличились примерно на 40 млн баррелей, превысив уровни 2018 года более чем на 90 млн баррелей, тогда как запасы в странах ОПЕК превысили уровни ноября прошлого года.

К этому следует добавить беспокойство участников рынка по поводу охлаждения мирового спроса на "черное золото" из-за торговых войн, подрывающих рост мировой экономики, и картина сложится действительно тревожная. Таким образом, в краткосрочной перспективе настроения инвесторов, по всей видимости, будут оставаться подавленными. В пользу негативного сценария говорит и техническая картина - в последнее время попытки Brent прорваться к отметке $63 за баррель приводят к откату, а целостность ключевого уровня $60 неоднократно нарушалась, отмечает Николаев.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, торговля на мировых площадках с начала недели проходит в слабоактивном режиме, поскольку инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва. Июньское заседание будет сопровождаться обновленными прогнозами FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям, следовательно, любые изменения "точечной диаграммы" будут приковывать пристальное внимание. При этом на текущий момент рынки уже в серьезной степени "заложились" на скорое снижение ставок - согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок оценивает вероятность ее снижения в 80% уже на июльском заседании.

Тема торговых противоречий между США и Китаем пока временно отошла на второй план, тем не менее, полностью с радаров не пропала. Отношения между странами остаются напряженными, а отдельные представители бизнеса дают свои оценки, как их компании пострадают от торгового и санкционного конфликта. Основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй накануне публично заявил, что компания готовится к падению поставок смартфонов за рубеж на 60% с учетом запрета на предоставление обновлений для Android и приложений Google, соответственно, выручка может сократиться на $30 млрд в ближайшие два года. Китайские государственные СМИ также обвиняют Штаты и в поддержке протестных настроений в Гонконге, что вряд ли серьезно влияет на вероятность успешных торговых переговоров, но оказывает локальное давление с точки зрения сантимента. Скорее всего, до саммита G20 в Осаке 28-29 июня прорывных заявлений относительно перспектив торговой сделки между странами не будет, а риторика сторон на саммите, возможно, позволит сделать предположения на более длительный горизонт.

На российском рынке акций динамика ликвидных бумаг в последние дни явно не однородна. В большинстве случаев в лидерах находятся акции с привлекательной дивидендной доходностью (в первую очередь энергетический сектор, отчасти - строительный). До заседания Федрезерва вероятна консолидация индекса МосБиржи вблизи текущих уровней, считает Поддубский.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, энтузиазм биржевых "быков" несколько угас. Экономический рост страдает от торговой напряженности между США и Китаем, поэтому цены на нефть слабые. Не исключено, что поддержка $60 на графике нефти Brent будет скоро пробита "медведями" и последует снижение в район $55,5 за баррель. Дополнительное давление на нефть оказывает заявление министерства энергетики США о том, что в июле добыча сланцевой нефти достигнет рекордного уровня. Или президент КНР Си немедленно подтвердит встречу с Трампом, или начинаются новые атаки на нефтяные танкеры - в противном случае котировки нефти могут провалиться вниз, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-29% и -35,5% "префы"), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-7,1%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-2,6%), ПАО "Белуга Групп" (MOEX: BELU) (-1,5%).

Подорожали бумаги "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+5,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,9%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,455 млрд рублей (из них 1,573 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).