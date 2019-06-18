Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрирую ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в ожидании объявления итогов июньского заседания ФРС США, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали статданные из США и ждали заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на этой неделе. Как стало известно в понедельник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории.

Столь слабые статданные могут стать еще одним аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики в США, полагают эксперты. Этот вопрос наверняка будет обсуждаться на заседании Федрезерва, которое запланировано на 18-19 июня. Хотя текущий прогноз руководства ФРС не предусматривает изменения базовой процентной ставки в США в 2019 году, рынок ожидает одного-двух снижений ставки. По мнению многих экспертов крупнейших банков Уолл-стрит, Федрезерв пойдет на смягчение ДКП, чтобы поддержать американскую экономику на фоне глобальных торговых и макроэкономических рисков.

Между тем негативным фактором для мировых рынков стали заявления главы министерства торговли США Уилбура Росса о том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня едва ли удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы ждут итогов заседаний крупнейших центробанков мира. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,74%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, как и Shenzhen Composite, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%. Индийский индекс BSE Sensex вырос на 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,8%.

На текущей неделе состоятся заседания сразу трех ведущих центробанков мира - Банка Японии, Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла рынок ждет едва ли не больше, чем решения ЦБ по ставке, которая, по прогнозам экспертов, будет оставлена на прежнем уровне 2,25-2,5% годовых. Ожидается, что глава ФРС вновь подтвердит, что руководство ЦБ готово принять меры по стимулированию рынка в случае появления сигналов, что торговый конфликт США с Китаем негативно сказывается на американской экономике.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после резкого падения накануне, вызванного неопределенностью относительно даты следующего заседания ОПЕК. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,48% - до $60,65 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на 1,73% и составляла на закрытие $60,94 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,4% - до $51,96 за баррель.

В понедельник министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК, на котором будет обсуждаться решение о дальнейшей судьбе сделки об ограничении нефтедобычи. "В настоящее время 176-е заседание ОПЕК планируется провести в изначально назначенную дату 25 июня, и я не согласен с изменением даты на 3 и 4 июля из-за занятости", - передает агентство Shana слова Зангане по итогам встречи с министром энергетики России Александром Новаком. Просьба о переносе встречи исходила от России, страны-производителя из не-ОПЕК, которая оказывает существенное влияние на коалицию в течение почти трех лет.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по отношению к предыдущему дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,869 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,095 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июня вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (15-17 июня) 0,1%, поднявшись до 608,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-12" (+0,67%), "Роснефть-04" (+0,54%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-06" (-0,51%), "РЖД-001P-02R" (-0,49%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил ориентир ставки 1-го купона бондов серии ПБО-001Р-17 со сроком обращения 4 года объемом не более 20 млрд рублей на уровне "премия не выше 100-110 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации". По состоянию на 17 июня индикативный диапазон ставки купона составляет 8,27-8,37% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,44-8,55% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет 20 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 27 июня.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 25 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-11 объемом 2 млрд рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Ставка 1-го купона - 5,3% годовых. Срок обращения облигаций - около 27 лет (9 тыс. 855 дней). Эмитент завершит размещение облигаций не позднее чем через 10 дней после начала размещения. У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 17-20-го купонов облигаций 12-14-й серий в размере 8,15% годовых. Облигации общим объемом 20 млрд рублей были размещены в июле 2011 года. Срок обращения составляет 10 лет, купоны полугодовые. Ставка текущего купона всех выпусков - 7,8% годовых.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 8,64% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-60-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 6-го купона субординированных облигаций 2-й серий в размере 8,5% годовых, ставку 6-го купона субординированных облигаций 3-й серии - на уровне 8,75% годовых. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов, начиная с 3-го купона, определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-27 в размере 10% годовых. Размещение 5-летних облигаций объемом 2,6 млрд рублей прошло в июле 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 13% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По бондам 3 июля предстоит оферта.