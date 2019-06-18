Brent торгуется ниже $61 за баррель

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали статданные из США и ждали заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на этой неделе.

Как стало известно в понедельник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории.

Столь слабые статданные могут стать еще одним аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики в США, полагают эксперты. Этот вопрос наверняка будет обсуждаться на заседании Федрезерва, которое запланировано на 18-19 июня.

Хотя текущий прогноз руководства ФРС не предусматривает изменения базовой процентной ставки в США в 2019 году, рынок ожидает одного-двух снижений ставки. По мнению многих экспертов крупнейших банков Уолл-стрит, Федрезерв пойдет на смягчение ДКП, чтобы поддержать американскую экономику на фоне глобальных торговых и макроэкономических рисков.

Между тем негативным фактором для мировых рынков стали заявления главы министерства торговли США Уилбура Росса о том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня едва ли удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами.

Также участники рынка следят за корпоративными новостями.

Акции разработчика противораковых препаратов Array BioPharma Inc. взлетели в цене на 57% на новости о том, что Pfizer Inc. приобретает его за $10,6 млрд. Ожидается, что сделка будет оплачена денежными средствами и акциями Pfizer и будет закрыта во втором полугодии 2019 года.

Цена бумаг другой фармкомпании, Orgenesis Inc., повысилась на 1% после того, как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) предоставило статус орфанного препарата (препарат для лечения редких заболеваний) новому лекарству, разработанному компанией.

Стоимость ценных бумаг аукционного дома Sotheby's подскочила на 59%. Как стало известно в понедельник, французский миллиардер Патрик Драи достиг соглашения о приобретении компании за $3,7 млрд. После закрытия сделки, намеченного на четвертый квартал 2019 года, запланирован делистинг акций Sotheby's, 31 год торговавшихся на Нью-йоркской фондовой бирже.

Капитализация интернет-магазина товаров для животных Chewy по итогам торгов снизилась на 3,7%. В пятницу по итогам дебютной сессии бумаги компании взлетели в цене на 59%.

Котировки акций Facebook Inc. увеличились на 4,2% на слухах, что соцсеть может обнародовать детали своего плана по созданию собственной криптовалюты уже во вторник.

Рыночная стоимость телекоммуникационной компании Dish Network выросла на 3,8% после того, как СМИ сообщили об интересе фирмы к приобретению активов, продаваемых в рамках сделки по слиянию операторов связи T-Mobile и Sprint.

Индекс Dow Jones Industrial Average 17 июня увеличился на 22,92 пункта (0,09%) и составил 26112,53 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,69 пункта (0,09%) - до 2889,67 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 48,37 пункта (0,62%) и составил 7845,02 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы ждут итогов заседаний крупнейших центробанков мира.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,9%, более широкий Topix - на 0,8%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, как и Shenzhen Composite, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%. Индийский индекс BSE Sensex вырос на 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,8%.

На текущей неделе состоятся заседания сразу трех ведущих центробанков мира - Банка Японии, Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла рынок ждет едва ли не больше, чем решения ЦБ по ставке, которая, по прогнозам экспертов, будет оставлена на прежнем уровне 2,25-2,5%.

Ожидается, что глава ФРС вновь подтвердит, что руководство ЦБ готово принять меры по стимулированию рынка в случае появления сигналов, что торговый конфликт США с Китаем негативно сказывается на американской экономике.

Смягчению позиции Федрезерва также способствуют слабые макроэкономические статданные, поступающие в последнее время. Так, накануне стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории.

Акции японского оператора связи SoftBank упали в цене на 3,6%, ритейлера одежды Fast Retailing - на 1,2%. Тем временем цена бумаг интернет-компании Yahoo Japan увеличилась на 1,3%.

Котировки бумаг оператора казино Galaxy Entertainment подскочили на 1,9%, производителя мясной продукции WH Group - на 1,8%.

Стоимость акций южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics увеличивается на 0,6%, австралийской энергетической компании Beach Energy - на 0,7%.

Цена акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies поднимается на 0,5%, Sunny Optical - на 1,7%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после резкого падения накануне, вызванного неопределенностью относительно даты следующего заседания ОПЕК.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск подешевели на $0,05 (0,08%) - до $60,89 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $1,07 (1,73%) и составляла на закрытие $60,94 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,05 (0,1%) - до $51,88 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,58 (1,1%), до $51,93 за баррель.

В понедельник министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК, на котором будет обсуждаться решение о дальнейшей судьбе сделки об ограничении нефтедобычи.

"В настоящее время 176-е заседание ОПЕК планируется провести в изначально назначенную дату 25 июня, и я не согласен с изменением даты на 3 и 4 июля из-за занятости", - передает агентство Shana слова Зангане по итогам встречи с министром энергетики России Александром Новаком.

Иран на данный момент является единственной страной, которая выступает против переноса даты летней встречи стран ОПЕК с 25 июня на начало июля. Просьба о переносе встречи исходила от России, страны-производителя из не-ОПЕК, которая оказывает существенное влияние на коалицию в течение почти трех лет.

При этом иранский министр отметил, что Иран одобрит перенос сроков предстоящей встречи картеля только в том случае, если она будет перенесена на 10, 11 или 12 июля.

"Нефтяной рынок испытывает давление из-за неспособности ОПЕК четко заявить о продлении ограничений на добычу", - говорит старший рыночный стратег Oanda Эд Мойя.