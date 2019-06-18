Brent, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне $60-70/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

"Члены ОПЕК до сих пор не согласовали дату саммита, который ранее был запланирован на 25-26 июня. Страны-экспортеры предлагают провести встречу после саммита лидеров G20, 3-4 июля, однако Иран выступает против переноса даты. Кроме того, на котировки продолжает оказывать давление опасения замедления мировой экономики из-за "торговых войн". В условиях повышенной торговой неопределенности международное агентство Fitch ожидает сохранения условий сделки (квот на производство нефти) по сокращению добычи ОПЕК и не-ОПЕК на предстоящем саммите. Это позволит сохранить баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти. Прогноз агентства среднегодовой цены нефти на 2019 г. - $65/барр. При этом эксперты Fitch допускают снижение котировок до $57,5/барр. в долгосрочной перспективе. Мы не ждем существенного снижения цен на нефть. Напротив, если по итогам заседания ФРС даст сигнал о возможном снижении процентной ставки, это может вернуть позитив на рынки и оказать поддержку котировкам. Более того, в долгосрочной перспективе мы ждем, что мировой рынок нефти останется сбалансированным, в том числе благодаря слаженным действиям стран ОПЕК и не-ОПЕК. При этом доля добычи картеля в глобальном производстве продолжит снижаться. В этих условиях нефть Brent, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне $60-70/барр." - указывают в Банке "Санкт-Петербург".