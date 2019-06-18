Рубль между слабой нефтью и высоким спросом на ОФЗ - БКС

Колебания на мировом валютном рынке постепенно затихают в ожидании решения ФРС по ставке в среду и, что более важно, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский, комментариев американского регулятора относительно дальнейшего вектора монетарной политики. Доллар на этом фоне остановил восстановление из-за опасений мягких прогнозов от Джерома Пауэлла.

Между тем высказывания представителей основных Центробанков все больше убеждают инвесторов в том, что эра низких процентных ставок может затянуться на неопределенный срок. Вчера Кёре из ЕЦБ предложил подумать о многоуровневой системе ставок в случае нового снижения. На этом фоне довольно странно выглядит вышедший отчет Fitch, в котором агентство по-прежнему ждет повышения ставки на 25 б.п. в 2020 и 2021 гг., а также роста доходностей 10Y Treasuries до 2,7% уже к концу этого года. Рынок полностью проигнорировал данную информацию.

Напряженность в мировой экономике продолжает усиливаться, этому способствует полная неопределенность из-за торговой сделки США и Китая, а также эскалация вокруг Ирана. Угрозы замедления роста становятся все более явными. В частности, это заставляет нефть идти вниз из-за опасений сокращения роста спроса, несмотря на сделку ОПЕК+. Краткосрочным негативом для нефти стало заявление Ирана о неготовности проводит саммит ОПЕК в запланированные даты и просьба о переносе на неделю.

"Пара USD/RUB не смогла пробить локальную поддержку 64,3, несмотря на волну покупок в ОФЗ после оптимистичной пресс-конференции ЦБ в пятницу. Сейчас доллар пытается развить отскок с этих позиций. С точки зрения техники, коррекции вверх может поспособствовать разворот RSI на 4-х часах вверх от зоны перепроданности. Поддержку рублю при этом будет оказывать налоговый период и высокий спрос на ОФЗ. Индекс доллара встретил старое сопротивление около 97,7. Это спровоцировало локальную техническую коррекцию. В целом фундаментальных поводов для изменения динамики доллара вчера не наблюдалось. Колебания валют постепенно будет затихать перед завтрашним ФРС. Индекс RGBI обновил максимум ровно за год. Многое будет зависеть от итогов завтрашнего заседания американского регулятора", - заключает специалист "БКС Брокер"