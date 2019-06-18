Спокойная динамика на российском рынке евробондов может сохраняться в ближайшие пару дней - Уралсиб

"Неделя началась достаточно спокойно для российских евробондов. В первой половине дня облигации почти не менялись в цене, проигнорировав рост доходности UST10 до 2,11%. Однако, когда к вечеру понедельника доходность UST10 начала снижаться, российские бумаги смогли немного подорожать (даже несмотря на падение нефтяных цен). Еврооблигации других ЕМ торговались разнонаправленно. Изменения котировок российских евробондов были минимальными: длинные бумаги вновь прибавили 0,1–0,2 п.п. от номинала, котировки среднесрочных остались в целом на прежних уровнях. Впрочем, выделился выпуск RUSSIA’47, подорожавший на 0,4 п.п., его доходность опустилась до 4,72% и сейчас находится на историческом минимуме. Таким образом, снизились доходности лишь длинных бумаг и всего на 1–2 б.п. Пятилетний CDS-спред России тоже снизился – на 1 б.п. - до 123 б.п., достигнув более чем годового минимума. Такая спокойная динамика на российском рынке евробондов может сохраняться в ближайшие пару дней (до публикации итогов заседания ФРС)", - отмечают аналитики Уралсиба.