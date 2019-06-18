У рубля больше шансов на укрепление в паре с EUR - "Нордеа Банк"

"Рубль продолжает умеренное укрепление на достаточно спокойных торгах вторника. Ключевые факторы для рубля на неделю остаются прежними: приближение пика налоговых платежей (25 июня) и активного дивидендного периода формируют дополнительный спрос на рубль, способствуя его укреплению. Завтра после недельного перерыва пройдет размещение ОФЗ, устойчивый спрос на которые также формирует поддержку для рубля. Сегодняшнее выступление Драги и индексы оценки текущей ситуации и ожиданий от ZEW в Германии (12:00 мск) и ЕС могут сложиться не в пользу европейской валюты, формируя для рубля больше шансов на укрепление именно в паре с EUR. Ключевым событием недели остается завтрашнее заседание ФРС, по итогам которого рубль может протестировать отметки 64 в паре с долларом, но умеренно ослабеть в паре с евро. Мы корректируем наш текущий прогноз по паре EUR/RUB в пользу более крепких, чем предполагалось ранее, значений курса рубля. Прогноз по паре USD/RUB остается неизменным", - указывают аналитики "Нордеа Банка".