Цены на нефть тяготеют к снижению - Инвестиционная палата

"Фьючерс Brent по итогам торгов понедельника продемонстрировал нисходящую динамику, утренние торги вторника проходят по цене 60,84 долларов за баррель. Согласно появившейся информации в СМИ, в России в июне вновь зафиксирован резкий рост цен на бензин. Сегодня интерес для инвесторов представляют еженедельные данные по запасам сырой нефти от американского института нефти (API). В целом, на наш взгляд, цены на энергоносители тяготеют к снижению, мы не исключаем попыток тестирования уровня поддержки в районе 60 долларов за баррель в ходе ближайших торговых сессии", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.