Нефть технически готова к новому серьезному движению, но поводов для него нет - Алор Брокер

"По нефти картина остается прежней: попытки роста в течение дня и снижение с открытием американской фондовой сессии. Похоже, крупные американские фонды продолжают продажу нефти, но делают это в последние дни менее агрессивно, чем пару недель назад. По-прежнему сильной поддержкой для нефти остается отметка 60 долларов за баррель, а целью роста - 67 долларов. В последние дни, "болтаясь" чуть выше 60 долларов, нефть сняла сильную перепроданность и теперь технически готова к новому серьезному движению. Вот только поводов для него нет", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.