Внешний фон позитивен для рубля - Алор Брокер

"Практически без изменений закончил рубль торги понедельника - зона поддержки в паре с долларом 64,1-64,3 осталась даже серьезно не протестированной. Сегодня для российской валюты внешний фон позитивен, и она имеет все шансы попробовать на прочность этот диапазон: с утра пара евро-доллар пытается нарисовать отскок от отметки 1,12, а Индекс доллара теряет более 0,1%" - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.