До заседания Федрезерва ожидаем консолидации индекса МосБиржи вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал локальное снижение на 0,2%, причем внутри индекса динамика в последние дни явно не однородна. В большинстве случаев в лидерах находятся акции с привлекательной дивидендной доходностью (в первую очередь энергетический сектор, отчасти строительный). Из отдельных историй отметим, что сегодня дивидендная отсечка в акциях НЛМК (уже сегодня акции компании будут торговаться без дивидендов). До заседания Федрезерва ожидаем консолидации индекса МосБиржи вблизи текущих уровней", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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Компании упоминаемые в новости: НЛМК