В течение дня возможно продолжение консолидации по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Во вторник в течение дня возможно продолжение консолидации по индексу РТС, который вышел к уровням, соответствующим периоду пятилетней давности. Активность на рынках в целом сократилась в преддверии объявления итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (в среду вечером) и сопутствующего комментария главы ФРС, в котором могут найтись указания на планы по снижению базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июньском заседании представляется маловероятным, но нельзя полностью исключать и такой сценарий). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 64-64,5 по паре доллар-рубль, основания для повышения волатильности могут появиться после подведения итогов заседания ФРС США", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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