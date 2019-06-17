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17 июня 2019 года 19:45

Рубль вечером лишь слегка дорожает к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке

Москва. 17 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне стабилизации рынка энергоносителей и в ожидании решения ФРС США по ставке.

Курс доллара США составил 64,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 72,17 руб./EUR1, подешевев на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,6 копейки - до 67,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль замедлил темпы роста к доллару и евро к вечеру в понедельник: инвесторы постепенно сокращают активность в ожидании заседания ФРС США, итоги которого будут подведены в среду. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Хотя шансы на смягчение денежно-кредитной политики уменьшились после публикации данных о розничных продажах в США, в целом оказавшихся несколько лучше ожиданий, инвесторы рассчитывают, что Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в будущем в условиях растущей напряженности в экономике.

В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая, пишет MarketWatch. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в ходе саммита G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня. На прошлой неделе президент США заявил, что "не имеет значения", согласится Си Цзиньпин на встречу с ним в рамках предстоящего саммита или нет, поскольку Штаты получают миллиарды долларов за счет новых пошлин, введенных для китайских товаров.

"Если он появится - хорошо. В то же время, если нет - то Штаты все равно получают миллиарды долларов в месяц", - заявил Трамп в интервью Fox News. "В конечном счете, мы все равно подпишем торговое соглашение, поскольку Китаю придется это сделать. Поймите, они платят миллиарды долларов", - сказал Трамп.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, рубль укрепляется на торгах в понедельник, что связано как с уменьшением волатильности, так и стабилизацией цен на нефть после утренней просадки. "Рубль растет к доллару в преддверии заседания ФРС США. Рынки ждут более мягкой риторики американского Центробанка, что откроет возможность для дальнейшего смягчения его денежно-кредитной политики. Полагаем, что рубль будет укрепляться к доллару еще некоторое время с целью 64 руб./$1, а уже во вторник торговые обороты снизятся, так как инвесторы будут ждать, чем завершится заседание ФРС", - отметил Союнов.

"В понедельник рубль торговался в плюсе к доллару и евро, хотя к окончанию рабочего дня основное преимущество наблюдалось именно в паре с американской валютой. Все внимание инвесторов в настоящий момент сфокусировано на предстоящем заседании ФРС, от которого участники рынка если не ждут снижения процентной ставки уже сейчас, то рассчитывают на "голубиные" комментарии американского регулятора и его главы, что, безусловно, поддерживает валюты развивающихся рынков. Решение и комментарии ФРС станут ключевым событием на текущей неделе, и, если инвесторы получат новые сигналы, которые укрепят их ожидания по смягчению процентной политики в США, распродажи американской валюты на развивающихся рынках могут позволить паре "доллар-рубль" закрепиться ниже 64 руб./$1", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в ходе торгов в понедельник из-за рисков сокращения мирового спроса на топливо, которые нивелировали эффект от обычно поддерживающей рынок напряженности на Ближнем Востоке. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,48% - до $61,71 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на 0,34% - до $52,59 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе сообщило, что ожидает избытка предложения топлива на мировом рынке в 2020 году. Такой прогноз может оказать давление на страны ОПЕК+, став очередным аргументом в пользу продления соглашения об ограничении нефтедобычи.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 июня на 11,39 копейки, до 64,3187 руб./$1, и уменьшил курс евро на 59,16 копейки, до 72,1077 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 6,46 копейки по отношению к пятнице и составил 64,2891 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 3,03 копейки и составил 64,3950 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 473,975 млн, из которых $619,571 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 854,404 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 44,82 копейки по отношению к пятнице, до 72,1102 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 32,46 копейки и составил 72,1428 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR504,725 млн, из которых EUR181,261 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR323,464 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в понедельник после того, как в пятницу ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 11 б.п. - до 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц опустились на 14 б.п. - до 7,75% и 7,89% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 8 б.п. - до 8,06% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 11 б.п. - до 8,12% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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