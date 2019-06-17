Рынок акций РФ в понедельник просел по индексам вместе с нефтью, бумаги Интер РАО возглавили рост энергосектора

Москва. 17 июня. Рынок акций РФ в понедельник просел по индексам на фоне подешевевшей нефти, продолжили раллировать бумаги энергетического сектора, где лидерство в росте у откатившихся бумаг "Россетей" переняли обновившие максимумы акции "Интер РАО".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2734,31 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1340,9 пункта (-0,01%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 6%.

Доллар просел до 64,23 рубля (-0,15 рубля).

Лидерами отката из-за отсечки квартальных дивидендов с учетом расчетов "Т+2" выступили бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-5,5%, до 1059,6 рубля; дивиденды за первый квартал - 35,43 рубля на акцию).

Развернулись вниз акции "Россетей" (-3,4%), хотя еще днем бумаги поднимались на 5,5%.

Спекулятивным поводом для роста акций "Россетей" послужили ожидания вероятного существенного роста тарифов холдинга для потребителей, о чем сообщил ряд СМИ. В частности, "Коммерсантъ" сообщил в понедельник, что "Россети" настаивают на ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей и просят правительство увеличить их вчетверо за три года. Правительство уже легализовало возврат к "последней миле" в энергетике (механизму, при котором крупная промышленность доплачивает за прочих потребителей), согласившись поднять тариф "Федеральной сетевой компании" (подконтрольна "Россетям") на 50% в течение семи лет. Более быстрый рост тарифа приведет к росту платежей промышленности на 38 млрд рублей в год, и в "Россетях" считают это нормальным. Но крупные потребители называют идею непоследовательной и отбрасывающей рынок в прошлое, отмечает издание.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы").

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (+6%, до 4,73 рубля, максимум дня и новый пик - 4,85 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%).

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 прибавил всего 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%), в Европе также не было единого вектора (DAX просел на 0,1%, FTSE, CAC 40 прибавили 0,2-0,4%), плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания трех крупных центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Англии и Банка Японии. Кроме того, на текущую неделю намечены заседания ЦБ Норвегии, Бразилии, Тайваня и Индонезии.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе экономисты не ждут от Федрезерва снижения ставки. Большинство экспертов ожидает, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.

В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая, пишет MarketWatch. Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин могут встретиться в ходе саммита G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня.

Тем временем, нефть в понедельник корректируется вниз после роста на ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи на вторую половину этого года, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке (инвесторы опасаются перебоев с поставками нефти из региона после атаки на два судна в Оманском заливе на прошлой неделе); цена Brent на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,68 за баррель (-0,5% и +1,1% в пятницу), августовская цена WTI - $52,56 за баррель (-0,4% и +0,4% в пятницу).

Саудовская Аравия надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Ранее президент США Трамп выразил уверенность в том, что за нападением на танкеры вблизи Ормузского пролива стоит Иран.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций РФ в понедельник консолидировался на неоднозначном внешнем новостном фоне. Пока одни инвесторы все больше опасаются за будущее глобальной экономики в связи с распространяющимися торговыми войнами, другие предпочитают сфокусироваться на мерах монетарной поддержки, о которых сигнализируют центральные банки мировых держав. Мягкая риторика американской ФРС продолжает подогревать спекуляции на тему понижения ставки до конца года, поэтому инвесторы с нетерпением ждут заседания Федрезерва 18-19 июня, чтобы услышать от Джерома Пауэлла подтверждение своих ожиданий.

Котировки нефти в понедельник снижаются. Позитив, вызванный комментариями членов ОПЕК о готовности согласовать продление сокращения добычи в июле для сохранения баланса на сырьевом рынке, и поддержка со стороны обострения ситуации на Ближнем востоке, ушли на второй план из-за опасений по поводу будущего спроса на нефть в условиях торговых войн, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, характер торгов на российском рынке в понедельник существенно не поменялся: после утренней просадки индексы вновь пытались расти, хотя прямых поводов для этого не было. Впрочем, таковыми можно считать информационный шум по поводу возможной встречи президентов США и России, а также сигналы из Великобритании о желании организовать встречу британского премьера с главой российского государства. Лидерами дня стали бумаги электроэнергетиков ("ОГК-2" (MOEX: OGKB), "Интер РАО", "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG)).

Рубль укрепил свои позиции, хотя этот процесс сдерживался дешевеющей нефтью. Основной поддержкой для рубля остается разность ставок в долларах и рублях. Кроме того, намеки ЦБ РФ о дальнейшем снижении ставки также стимулируют инвестиции в российские активы в рамках стратегии carry trade.

На текущей неделе главным событием станет заседание ФРС. Если будут сделаны намеки на возможное снижение ставки, то для многих это послужит стимулом к риску. Неожиданное заявление сделал представитель ЕЦБ Бенуа Курье: по его словам, ставка европейского регулятора может быть снижена, а также может быть возобновлена программа количественного стимулирования. Иран заявляет о том, что при необходимости перекрытия Ормузского пролива сделает это публично и открыто. Естественно, что Иран отрицает какую-либо причастность к подрыву нефтяных танкеров на прошлой неделе. Министр энергетики Саудовской Аравии подтвердил, что в ОПЕК+ работают над общей позицией, и встреча, на которой может быть продлено соглашение по ограничению добычи, состоится, скорее всего, в начале июля. На этом фоне нефть немного успокоилась по поводу военной конфронтации между Ираном и США с союзниками. Соответственно, на передний план вновь вышли страхи по поводу падения спроса из-за замедления темпов роста мировой экономики, отмечает аналитик.

Торговая война продолжает негативно сказываться на экономике США. Индекс производственной активности Empire Manufacturing ФРБ Нью-Йорка обвалился в июне на рекордные за всю историю 26,4 пункта - до минус 8,6 пункта. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,09%. Однако фондовые индексы США умеренно растут, поскольку чем хуже статистика, тем выше ожидания мягкой политики ФРС. Отечественный рынок пока весьма успешно сопротивляется просадкам бумаг на дивидендных отсечках за счет своей высокой доходности. Если же ФРС намекнет на смягчение денежной политики, то актуальность высокодоходных рискованных активов возрастет. Аналогичные причины лежат в основе довольно устойчивого поведения курса рубля, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, "Россети" выступили с предложением повысить тарифы "ФСК ЕЭС" для потребителей, напрямую подключенных к магистральным электросетям, в четыре раза в ближайшие три года. Идея заключается в том, чтобы перераспределить объем перекрестного субсидирования в системе, когда платежи промышленных потребителей включают компонент, предполагающий снижение платежей населения. У основных промышленных потребителей, которые перешли на прямые договоры с "ФСК ЕЭС", размеры платежей значительно снизились.

Теоретически повышение тарифов для конечных потребителей "ФСК ЕЭС" должно сопровождаться снижением тарифов на передачу электроэнергии по сетям "ФСК ЕЭС" для распределительных сетевых компаний (МРСК). В этом случае эффект с точки зрения финансовых показателей "ФСК ЕЭС" и "Россетей" в целом, предположительно, был бы нейтральным. Однако большое значение имеют сроки таких изменений - если они не будут взаимно согласованы, совокупный объем платежа за сетевые услуги в системе может увеличиться. Пока эту информацию стоит рассматривать как нейтральную с точки зрения котировок акций "ФСК ЕЭС" и "Россетей", полагают эксперты Sberbank CIB.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям электроэнергетических компаний уже не первый день подряд оказывают ожидания высоких дивидендов. Бумаги "Северстали" в понедельник упали в связи с дивидендной отсечкой. С технической точки зрения акции "Аэрофлота" (100,38 рубля) проверяют на прочность психологически важную отметку 100 руб., поднявшись к максимумам с апреля текущего года. Технический индикатор ADX при этом указывает на силу восходящего тренда и неплохие шансы на закрепление выше указанной отметки с перспективой движения в район 102,5-103 руб.

Внешний фон складывается умеренно негативный - нефть перешла к снижению, так как основным фактором для рынка остается перспектива замедления спроса на сырье. Торги на биржах Европы проходят в нейтральном ключе в отсутствие новостей и макроэкономической статистики, а в вечером в 20:00 МСК драйверы для движения рынков может предоставить выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которое будет отыгрываться уже во вторник. В США инвесторы до середины недели могут занять выжидательную позицию до прояснения перспектив снижения процентных ставок ФРС, полагает аналитик.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, ситуация на мировых рынках остается нестабильной из-за опасений торговой войны и ослабления роста мировой экономики, глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены периодически проваливаются, даже без каких-либо существенных рыночных или новостных драйверов.

Несмотря на опубликованные в пятницу очередные слабые данные по китайской экономике, в целом азиатские рынки акций демонстрируют сдержанный оптимизм, связанный с вероятными монетарными стимулами, направленными на поддержку экономического роста. Выходящая в последние недели в США негативная экономическая статистика утвердила убежденность участников рынка в том, что ФРС будет снижать ставку, однако ожидания инвесторов относительно количества раундов смягчения монетарной политики являются слишком завышенными. Поэтому предстоящее в ближайшую среду заседание ФРС может в этом плане разочаровать рынки.

Нефтяные цены просели после роста, поддержку рынку оказывают высокие риски дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке из-за недавних атак танкеров в Оманском заливе, в которых некоторые страны обвиняют Иран. На российском рынке акций девятую сессию подряд активно повышаются представители сектора электроэнергетики, чему способствуют как отдельные позитивные корпоративные истории, так и в целом переоценка сектора, вызванная высокой дивидендной доходностью, стабильным курсом рубля, стремящимся к укреплению, а также улучшением финансовых показателей многих электроэнергетических компаний, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-4,1%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-3,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,6% и -6,5% "префы"), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,6%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-2,2%).

Выросли акции "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+7,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,2%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+4,5%), "ТГК-1" (+4,5%), "ОГК-2" (+4,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,1%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,818 млрд рублей (из них 8,036 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,489 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").