Изменения цен евробондов РФ в понедельник незначительные на фоне ожиданий заседания ФРС

Москва. 17 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник незначительные на фоне ожиданий участниками рынка объявления итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене в рамках коррекции, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 14 июня и составила 112,76% от номинала, что соответствует доходности 3,19% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 14 июня на 3 базисных пункта, составив 100,45% от номинала. Их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 1,805% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 2 базисных пункта, составив 138,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 20 базисных пунктов - до 118,5% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,6% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 25 базисных пунктов, до 114,16% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 4,615% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 5 базисных пунктов, подешевев до 106,01% от номинала, что соответствует доходности 3,76% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали всего на 1 базисный пункт, до 106,76% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,16% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 40 базисных пунктов, поднявшись до 108,25% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,715% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 11 пунктов, до 102,45% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,89% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций ничего особенного не происходило. Изменения котировок в целом были незначительными на фоне не очень высокой активности торгов. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед объявлением в среду итогов июньского заседания Федрезерва США. При этом на рынке по-прежнему ощущается желание покупать, но сегодня-завтра оно, скорее всего, будет несколько приглушенным и вряд ли выльется в активные покупки. Рост активности участников рынка можно будет ожидать лишь во второй половине недели, когда американский регулятор огласит свой вердикт по ставке на этом заседании и, возможно, даст сигналы относительно своих шагов в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. А пока на рынке наблюдается некоторое затишье", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.