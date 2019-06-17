Фондовые "быки" не спешат переходить к фиксации прибыли - ИК "Велес Капитал"

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в небольшом плюсе, но не смогли развить уверенное восходящее движение, что указывает на опасность перехода к коррекции, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Ее признаками стало бы падение индикаторов ниже поддержек 2730 и 1335 пунктов соответственно. В этом случае индексы могут взять курс на район средних полос Боллинджера дневных графиков (2680 и 1300 пунктов). До этого же стоит сохранять краткосрочные "длинные" позиции. С фундаментальной точки зрения российский рынок в последние дни, по сути, топчется на месте в нерешительности, предпринимая робкие попытки роста. "Быки" все еще не исключают возможности заработать и не спешат переходить к фиксации прибыли, чему способствует и стабильность мировых настроений. Разочаровать западных трейдеров в таких условиях могла бы более жесткая, чем ожидается, позиция ФРС, но для прояснения данного вопроса еще нужно дождаться вечера среды".