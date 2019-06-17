Рынок акций "обживается" на новых уровнях, консолидируясь в районе 2750 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"В понедельник, после некоторого снижения в конце прошлой недели, российский фондовый рынок смог продемонстрировать умеренный рост, на нейтральном внешнем фоне. Так, на рынке энергоносителей преобладали продажи, что привело к потерям нефти марки Brent порядка 0,2%, что могло поддержать российских "медведей". Покупкам же способствовала ситуация на внешних фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы двигались разнонаправленно изменяясь в пределах от -0,01% до 0,6%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,3% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,2%, поднявшись до 2745 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги энергетического сектора. Уверенный рост продемонстрировали ИнтерРАО (+6,9%), ОГК-2 (+4,8%), ТГК-1 (+4,4%) и МРСК ЦП (+3,5%). Хуже рынка торговались акции Северсталь, упавшие на 5% - первый торговый день без дивидендов. Компанию им составили Россети и ТМК, потерявшие 3,5% и 1,4% соответственно. Если же смотреть на техническую картину на графике индекса МосБиржи, то стоит отметить, что рынок "обживается" на новых уровнях, консолидируясь в районе 2750 пунктов. При этом ближайшей, хоть и слабой, поддержкой выступает отметка 2730 пунктов. В сложившейся ситуации нельзя исключать попыток коррекционного снижения, которое может быть вызвано фиксацией частью игроков прибыли по спекулятивным длинным позициям. Это может привести к отступлению индекса МосБиржи в район 2700 пунктов", - комментирует ситуацию на фондовом рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.