Пока нет факторов, способных обеспечить заметный рост котировок нефти - ИК QBF

"Котировки нефти продолжают находиться вблизи минимальных уровней с февраля текущего года, - указывает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. - Участники рынка обеспокоены продолжающимся торговым конфликтом между США и Китаем, который может перекинуться на другие страны и объединения, в том числе, на Индию и ЕС, составляющие около 30% потребления нефти в мире. По мнению МВФ, около 70% стран мира замедлят темпы роста своих экономик - максимальная доля с 2011 года. При этом мировая экономика в целом расширится на минимальные с 2016 года 3,3%. Безусловно, это приведет к снижению спроса на "черное золото". В своем июньском обзоре ОПЕК уже уменьшила прогноз увеличения спроса на 70 тыс. баррелей в сутки до 1,14 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что страны-члены ОПЕК выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 143%, этого может быть недостаточно в свете увеличения добычи нефти в США: в мае она составила рекордные 12,4 млн баррелей в сутки. При этом добыча нефти в США и экспорт нефти могут только увеличиться после ввода в эксплуатацию ряда нефтепроводов во 2 полугодии 2019 года. Факторы, которые могли бы поддержать котировки нефти, - это ограничения, вводимые в отношении Ирана, а также продление сделки ОПЕК+. Так, добыча нефти в Иране упала до минимума с 1989 года в 2,4 млн баррелей в сутки. При этом страны-участницы сделки ОПЕК+ близки к продлению сделки до конца 2019 года. Тем не менее, данные меры, вероятно, смогут только поддержать цены на нефть без их существенного роста".