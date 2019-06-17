Рубль может совершить попытку временного укрепления к уровням 62,5-63 в перспективе ближайших полутора месяцев - БКС

"От итогов заседания ФРС на этой неделе мы ожидаем сохранения ставки на прежних уровнях, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Сам факт сохранение ставки, вероятно, окажет весьма ограниченное влияние на курс рубля. Наибольшее внимание рынки будут обращать на сигналы американских монетарных властей в отношении вектора движения ставок в ближайшей перспективе. В случае если Федрезерв предоставит рынкам больше поводов для того, чтобы рассчитывать на смягчение монетарной политики, курс рубля может также получить поддержку. Ожидаем движения курса рубля в диапазоне 64-65,1 на этой неделе. На сегодняшний день мы не исключаем того, что торговый конфликт США и Китая может использоваться Трампом в качестве инструмента давления на ФРС с целью "продавливания" регулятора на смягчение монетарной политики. Если события разворачиваются именно в данной плоскости, то мы можем наблюдать деэскалацию напряженности между крупнейшими экономиками мира после того, как Фердрезерв покажет свою готовность к возвращению мягкой монетарной политики на рынки. При реализации такого сценария можно предположить, что для большинства рынков сформируется импульс для восстановления и роста. С учетом того факта, что РФ фактическим остается "наблюдателем" торговых прений между США и Китаем, полагаем, что в случае разрядки данного противостояния рубль может совершить попытку временного укрепления к уровням 62,5-63 в перспективе ближайших полутора месяцев".