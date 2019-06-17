Наш целевой уровень по национальной валюте на текущую неделю - 64-65 рублей за доллар - Sberbank Asset Management

"Начало дивидендного сезона, приток средств в облигации, а также относительно спокойный внешний фон оказывали поддержку российской валюте на прошлой неделе. Рубль умеренно укрепился - до 64,4 за доллар. В ближайшее время заседание ФРС и ожидание результатов встречи G20 может оказать влияние на рыночные настроения и, соответственно, на котировки валют развивающихся стран. Наш целевой уровень по национальной валюте на текущую неделю - 64-65 рублей за доллар", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.