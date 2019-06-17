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Главная / Мнения аналитиков / Наш целевой уровень по национальной валюте на текущую неделю - 64-65 рублей за доллар - Sberbank Asset Management
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17 июня 2019 года 17:15
Наш целевой уровень по национальной валюте на текущую неделю - 64-65 рублей за доллар - Sberbank Asset Management
"Начало дивидендного сезона, приток средств в облигации, а также относительно спокойный внешний фон оказывали поддержку российской валюте на прошлой неделе. Рубль умеренно укрепился - до 64,4 за доллар. В ближайшее время заседание ФРС и ожидание результатов встречи G20 может оказать влияние на рыночные настроения и, соответственно, на котировки валют развивающихся стран. Наш целевой уровень по национальной валюте на текущую неделю - 64-65 рублей за доллар", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.
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18 июня 2019 года 16:00
Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря сигналам о возможном смягчении политики ведущих центробанков мира
Москва. 18 июня. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" во вторник днем, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине на фоне сигналов, поступающих от Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского Центробанка (ЕЦБ) о возможном смягчении денежно-кредитной политики в США и еврозоне. читать дальше
.18 июня 2019 года 15:46
"Очередное заседание совета управляющих ФРС США, которое завершится в среду, 19 июня, является главным событием недели для финансовых рынков, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, американский регулятор изменит свой подход к денежно-кредитной политике.... читать дальше
.18 июня 2019 года 15:17
"Во вторник индекс Мосбиржи показывает разнонаправленную динамику в районе 2730-2740 пунктов, - комментирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Индекс откатился от максимальных уровней на фоне слабости нефти, осторожности в преддверии заседания ФРС и дивидендных разрывов, которые... читать дальше
.18 июня 2019 года 14:44
"К середине дня во вторник рубль и его основные коллеги по развивающимся рынкам преимущественно демонстрировали положительную динамику в паре с долларом (исключение составлял бразильский реал), хотя рост отечественной валюты заметно уступал укреплению других валют, - отмечает начальник отдела... читать дальше
.18 июня 2019 года 14:11
Российский фондовый рынок демонстрирует стойкость к внешнему негативу, но развить устойчивое восходящее движение не удается - БКС
"Сегодня российские индексы вновь открылись вниз, реагируя на негативный внешний фон. И хотя нефтяные цены и мировые фондовые индикаторы некоторое время довольно активно снижались, наш рынок не демонстрировал особого желания следовать за ними. Как только ситуация на глобальных площадках... читать дальше
.18 июня 2019 года 13:44
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки рекомендация для акций Evraz была понижена с "держать" до "продавать", а прогнозная стоимость бумаг на 13% - с 6,11 фунта стерлингов... читать дальше
.18 июня 2019 года 12:51
"EUR/USD резко развернулся к снижению и потерял около 0,5%, коснувшись 1,1180 после слов президента ЕЦБ о том, что снижения ставок не исключены. Выступление Марио Драги стало сюрпризом для участников рынка после недавнего (две недели назад) довольно "ястребиного" тона его речи. Позже давление на... читать дальше
.18 июня 2019 года 12:26
"Члены ОПЕК до сих пор не согласовали дату саммита, который ранее был запланирован на 25-26 июня. Страны-экспортеры предлагают провести встречу после саммита лидеров G20, 3-4 июля, однако Иран выступает против переноса даты. Кроме того, на котировки продолжает оказывать давление опасения... читать дальше
.18 июня 2019 года 12:08
Колебания на мировом валютном рынке постепенно затихают в ожидании решения ФРС по ставке в среду и, что более важно, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский, комментариев американского регулятора относительно дальнейшего вектора монетарной политики. Доллар на этом... читать дальше
.18 июня 2019 года 11:45
"Неделя началась достаточно спокойно для российских евробондов. В первой половине дня облигации почти не менялись в цене, проигнорировав рост доходности UST10 до 2,11%. Однако, когда к вечеру понедельника доходность UST10 начала снижаться, российские бумаги смогли немного подорожать (даже несмотря... читать дальше
.18 июня 2019 года 11:30
Москва. 18 июня. Рынок акций РФ утром во вторник остается под давлением дешевеющей нефти и смешанной динамики внешних фондовых индикаторов, упали акции "Новолипецкого металлургического комбината" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", но остальные металлурги делают попытки коррекции вверх. читать дальше
.18 июня 2019 года 11:23
"Рубль продолжает умеренное укрепление на достаточно спокойных торгах вторника. Ключевые факторы для рубля на неделю остаются прежними: приближение пика налоговых платежей (25 июня) и активного дивидендного периода формируют дополнительный спрос на рубль, способствуя его укреплению. Завтра после... читать дальше
.18 июня 2019 года 11:10
"Пара USD/RUB во вторник с утра снизилась еще на 10 копеек, до 64,22. EUR/RUB сохраняет позиции вблизи 72,15. Отметим, что на мировом валютном рынке европейская валюта продолжает расти в паре с долларом, хотя к большинству конкурентов курс повышается (скорее на фоне умеренного давления на рисковые... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:52
понедельник в ходе вялых торгов EUR/USD поднялась до 1,1230, сумев остаться выше 50-дневной средней и линии сопротивления предыдущего нисходящего тренда. При этом сейчас восстановление спроса на доллар ставит под угрозу устойчивость тенденции на разворот курса пары. Индекс доллара остался в рамках... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:35
"Рубль продолжает получать поддержку от продаж валюты экспортерами перед налоговыми выплатами, сохраняющегося спроса на российские активы после заседания ЦБ, а также общего оптимизма на валютных рынках развивающихся стран перед объявлением итогов заседания ФРС. В таких условиях мы ожидаем, что... читать дальше
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