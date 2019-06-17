Банк "Санкт-Петербург": акции по-прежнему интересны для покупки - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям Банка "Санкт-Петербург", который входит в число 20 крупнейших российских банков по объёму активов. Корректировка дивидендной политики и увеличение норм выплат повысило привлекательность акций, вместе с тем аналитики отмечают существенную недооценку бумаг банка. Подтверждена рекомендация "покупать" по акциям банка с целевой ценой на уровне 64,8 руб. Такая оценка предполагает рост акций на уровне 27% от текущей цены в среднесрочной перспективе.

Отчетность Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за I квартал 2019 года отразила сокращение прибыли акционеров на 30%, до 1,28 млрд руб. на фоне убытков в трейдинге 0,57 млрд руб. (годом ранее трейдинговое подразделение показало доход на уровне 0,45 млрд руб.) Комментируя слабые результаты трейдинга, аналитики отмечают волатильный характер этих доходов. Чистые процентные доходы и комиссии выросли на 13,5% и 2,8% соответственно, резервирование сократилось на 1%. Баланс отразил снижение депозитов и кредитования, что соответствует тенденциям в отрасли в I квартале.

Новая дивидендная политика, согласно которой банк будет направлять на дивиденды не менее 20% прибыли по МСФО (ранее выплаты составляли 20% прибыли по РСБУ), существенно увеличила привлекательность бумаг, говорится в обзоре аналитиков. Компания увеличила выплаты акционерам за 2018 год на 129%, до 3,71 руб. на акцию. С повышением норм выплат дивидендная доходность на дату закрытия реестра составила 6,8% при среднеотраслевой 6,3%. С учетом обратного выкупа акций возврат капитала инвесторам составил 2,47 млрд руб., что соответствует 27% прибыли по МСФО.

"Акции Банка "Санкт-Петербург" остаются недооцененными. Мы сохраняем интерес к бумагам банка и считаем бумаги банка интересной идеей с точки зрения соотношения риска и доходности при низких форвардных мультипликаторах. Мы понижаем целевую цену с 76,3 до 64,8 руб. после слабой квартальной отчетности, но подтверждаем рекомендацию "покупать" на фоне низкой стоимости по мультипликаторам и привлекательной дивидендной доходности. Потенциал роста бумаг банка составляет 27% в перспективе 12 мес." - указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.