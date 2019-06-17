"ВТБ Капитал" снизил оценку акций АЛРОСА на 8%, сохранив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 8% - до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 107,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 85,32 рубля за штуку.