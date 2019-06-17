Основной поддержкой рубля остаётся разность ставок в долларах и рублях - "Открытие Брокер"

"Рубль незначительно укреплял свои позиции, но удерживался дешевеющей нефтью от более сильного движения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3940 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,70%, недельная - до 7,75%, а месячная - до 7,89%. Сырьевые валюты демонстрировали слабую волатильность, хотя NZD укреплялся почти на четверть процента против доллара США. Основной поддержкой рубля остаётся разность ставок в долларах и рублях. Кроме того, намёки ЦБ РФ о дальнейшем снижении ставки также стимулируют инвестиции в российские активы в рамках стратегии Carry trade. Кроме того, рынок постепенно начнёт испытывать повышение спроса на рублёвую ликвидность в связи с налоговым периодом", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.