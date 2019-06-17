Будет ли Банк России медлить со следующим снижением ставки? - "НФК-Сбережения"

"Прогноз касательно времени, когда будет принято решение о снижении ключевой ставки Банком России, полностью оправдался. Таким образом, ожидания снижения ставки отыгрывались участниками рынка на протяжении последних двух месяцев. Теперь же, после того, как снижение состоялось (напомню, что ключевая ставка снижена с 7,75% до 7,50%), возникает вопрос, какие новые идеи будут драйверами последующих движений на рынке? Основной идеей остается ожидание продолжения снижения ставки и смягчения денежно-кредитных условий. В частности, в пресс-релизе мегарегулятора стоит отметить фразу: "…Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года". В интервью журналистам Э. Набиуллина подтвердила, что под одним из ближайших заседаний стоит понимать одно из трех ближайших заседаний. Ближайшие заседания запланированы на 26 июля, 6 сентября и 25 октября. Кроме того, до конца года помимо указанных состоится еще одно заседание 13 декабря. В какую из 3-х ближайших представленных дат ЦБ РФ вновь снизит ставку, на этот раз не так очевидно. Рассчитывать, что вновь активность Банка России будет совпадать с заседаниями, после которых предусмотрены пресс-конференции (ближайшее такое заседание ожидается 6 сентября), пожалуй, уже не следует. Менее года остается до того момента, когда Банк России планирует завершить цикл снижения ставок и перейти к нейтральной денежно-кредитной политике. При этом допускается, что до наступления этого момента возможно 1-2 снижения ставок. При проведении анализа динамики изменения ключевой ставки с момента ее появления, можно обратить внимание, что после завершения периодов длительной неизменности ставки (от 100 дней и выше), последующие изменения, как правило, наступали в гораздо более короткие сроки (в течение 36-97 дней). В 5-ти случаях дважды изменения происходили через месяц, дважды через 3 месяца и однажды через два месяца. На текущий момент ситуация выглядит весьма схожей, поэтому, если эта закономерность сохранится, то на горизонте одного-трех месяцев должна состояться следующая активность мегарегулятора. Из ближайших трех дат проведения заседаний в установленный интервал попадают две ближайших: 26 июля и 6 сентября. Будет ли регулятор оттягивать принятие решения или же снизит ставку уже в июле, пока не очевидно. Тем более, не ясно насколько активным будет следующее снижение. Так, снижение на 25 базисных пунктов вполне допустимо уже в июле. В этом случае состоится возврат к летним уровням прошлого года. Такой сценарий мы рассматриваем в качестве основного. Если же Банк России промедлит, то при сохранении условий реализации базового сценария, от него можно ожидать более агрессивных действий, и тогда снижение может составить и 50 базисных пунктов", - комментирует ситуацию главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.