.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Китайский фондовый рынок следит за новостями мировых центробанков - Julius Baer
.
17 июня 2019 года 14:22
Китайский фондовый рынок следит за новостями мировых центробанков - Julius Baer
Акции китайских компаний, котирующиеся на биржах континентального Китая, демонстрируют более стабильную динамику по сравнению с аналогичными бумагами на внешних площадках, отмечает аналитик фондового рынка Азии Julius Baer Келли Чиа. На прошедшей неделе они в целом укрепились на новостях о соглашении между США и Мексикой по торговым пошлинам, мерах поддержки экономики и политике в отношении юаня, которые подстегнули аппетит к риску. В плане торговых отношений между Пекином и Вашингтоном ситуация осталась без изменений: Белый дом заявил, что стороны смогут вернуться за стол переговоров только если вернутся к позициям начала мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен согласиться по четырем или пяти основным пунктам торгового соглашения. "Кроме того, на прошлой неделе появились сообщения о том, что местные власти в КНР смогут использовать специальные выпуски облигаций для финансирования проектов, соответствующих определенным требованиям. - указывает эксперт Julius Baer. - Тем временем, золотовалютные резервы Китая растут шестой месяц подряд, а вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ подтвердил отказ властей от вмешательства в ситуацию на фондовых рынках страны. На этой неделе аналитики будут следить за дебатами по поводу американских импортных пошлин на китайские товары в объеме 300 млрд долларов в год и политикой крупнейших центробанков мира. ФРС США, центральные банки Японии и Англии, а также других стран проведут заседания своих советов директоров".
.
17 июня 2019 года 16:07
"Рубль незначительно укреплял свои позиции, но удерживался дешевеющей нефтью от более сильного движения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3940 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,70%, недельная - до 7,75%, а месячная - до 7,89%. Сырьевые валюты демонстрировали... читать дальше
.17 июня 2019 года 15:45
"Прогноз касательно времени, когда будет принято решение о снижении ключевой ставки Банком России, полностью оправдался. Таким образом, ожидания снижения ставки отыгрывались участниками рынка на протяжении последних двух месяцев. Теперь же, после того, как снижение состоялось (напомню, что... читать дальше
.17 июня 2019 года 15:20
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии понедельника пытались вернуться к росту, но оставались на расстоянии от годовых максимумов, достигнутых в конце прошлой недели. На рынке сохраняется краткосрочный и среднесрочный импульсы к росту, поддерживаемые, в том числе корпоративными... читать дальше
.17 июня 2019 года 15:00
Российский рынок провел первую половину дня преимущественно в нейтральной динамике, а в обед индекс Мосбиржи шагнул к уровням вблизи 2750 пунктов, констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. В лидерах роста сегодня Россети, отыгрывающие информацию о планах четырехкратного... читать дальше
.17 июня 2019 года 14:46
Если инвесторы получат от ФРС сигналы о смягчении процентной политики в США, рубль может закрепиться ниже 64 в паре с долларом - ИК "Велес Капитал"
К середине дня в понедельник рубль торговался в незначительном плюсе к доллару и евро, однако плюсовая динамика отечественной валюты достаточно заметно бросалась в глаза на фоне отрицательного движения большинства других валют на развивающихся рынках, отмечает начальник отдела анализа банков и... читать дальше
.17 июня 2019 года 13:52
Триггеров для заметного роста волатильности в рубле в последнее время не наблюдается, и основная группа валют EM торгуется разнонаправленно. По итогам прошлой недели рубль прибавил против доллара 0,7%, в то время как укрепление мексиканского песо и южноафриканского ранда составило 0,9-2,4%, а... читать дальше
.17 июня 2019 года 13:26
"Реакция рынка нефти на атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе была довольно слабой. - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В то же время риски эскалации геополитических конфликтов подтолкнули ралли на рынке золота. В... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:54
"Нефтяные котировки мало изменяются на старте недели, продолжая торговаться на комфортных уровнях. Контракты на Brent в моменте - $61,6, WTI - $52,3/bbl. Поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как в четверг в Оманском... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:52
Рост совокупных налоговых платежей в июне может стать локальным фактором поддержки для рубля - Банк "Санкт-Петербург"
"В понедельник утром рубль укрепляется к доллару США, торгуясь около 64,3 руб./$. Поддержку российской валюте оказывает начавшийся сегодня налоговый период в РФ. Сегодня уплачиваются страховые взносы, которые, по нашим оценкам, составят 700 млрд руб. Следующая важная даты июньского налогового... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:29
"Перед решением российского регулятора в прошлую пятницу котировки ОФЗ даже немного снижались. Впрочем, реакция на снижение ставки на 25 б.п. оказалась весьма умеренной, так как большинство участников рынка ждали такого шага от регулятора. Кроме того, кривая госбумаг уже давно «готовилась» к... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:10
На этой неделе поддержку российской валюте начнет оказывать приближение налогового периода - "Нордеа Банк"
"Российская валюта в ходе утренних торгов остается на комфортных уровнях в основных валютных парах. Поддержку рублю продолжает оказывать довольно мягкая риторика от Банка России по итогам прошедшей пятницы, которая в ближайшее время продолжить стимулировать спрос на российские государственные... читать дальше
.17 июня 2019 года 11:50
"Доллар в пятницу перешел к стремительному восстановлению, преимущественно против ключевых валют. Основным драйвером могла стать относительно неплохая статистика по динамике промышленного производства и розничным продажам. В этом смысле важен контраст с откровенно провальными экономическими... читать дальше
.17 июня 2019 года 11:42
Москва. 17 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется на пятничных уровнях индексов при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, раллируют акции "Россетей" (обыкновенные бумаги обновили максимум с весны 2013 года) и упали акции "Северстали" из-за отсечки квартальных дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.17 июня 2019 года 11:40
"По итогам пятничных торгов рубль показал второй лучший результат среди ЕМ валют по темпам роста к USD (+0,3%), что особенно выделяется на фоне преобладающей слабости конкурентов из-за глобального усиления доллара. Безусловно, основной причиной стало снижение ставки ЦБ на 25 б.п. и значительное... читать дальше
.17 июня 2019 года 11:31
"На прошедшей неделе рубль прибавил 0,7% в паре с долларом и 1,7% в паре с евро. В общей сложности с начала января курс российской валюты подрос более чем на 8%: среди валют-конкурентов это рекорд. Хотя стоит с изрядной долей скепсиса верить в укрепление рубля при снижении нефти, все же он сумел... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.