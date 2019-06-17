Китайский фондовый рынок следит за новостями мировых центробанков - Julius Baer

Акции китайских компаний, котирующиеся на биржах континентального Китая, демонстрируют более стабильную динамику по сравнению с аналогичными бумагами на внешних площадках, отмечает аналитик фондового рынка Азии Julius Baer Келли Чиа. На прошедшей неделе они в целом укрепились на новостях о соглашении между США и Мексикой по торговым пошлинам, мерах поддержки экономики и политике в отношении юаня, которые подстегнули аппетит к риску. В плане торговых отношений между Пекином и Вашингтоном ситуация осталась без изменений: Белый дом заявил, что стороны смогут вернуться за стол переговоров только если вернутся к позициям начала мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен согласиться по четырем или пяти основным пунктам торгового соглашения.

"Кроме того, на прошлой неделе появились сообщения о том, что местные власти в КНР смогут использовать специальные выпуски облигаций для финансирования проектов, соответствующих определенным требованиям. - указывает эксперт Julius Baer. - Тем временем, золотовалютные резервы Китая растут шестой месяц подряд, а вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ подтвердил отказ властей от вмешательства в ситуацию на фондовых рынках страны. На этой неделе аналитики будут следить за дебатами по поводу американских импортных пошлин на китайские товары в объеме 300 млрд долларов в год и политикой крупнейших центробанков мира. ФРС США, центральные банки Японии и Англии, а также других стран проведут заседания своих советов директоров".