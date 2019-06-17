Рост совокупных налоговых платежей в июне может стать локальным фактором поддержки для рубля - Банк "Санкт-Петербург"

"В понедельник утром рубль укрепляется к доллару США, торгуясь около 64,3 руб./$. Поддержку российской валюте оказывает начавшийся сегодня налоговый период в РФ. Сегодня уплачиваются страховые взносы, которые, по нашим оценкам, составят 700 млрд руб. Следующая важная даты июньского налогового периода - 25 июня, компании уплачивают основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ) на общую сумму 1,08 трлн руб., по нашим оценкам. Завершится налоговый период 28 июня уплатой налога на прибыль в объеме 320 млрд руб. Таким образом, в этом месяце совокупные налоговые платежи могут составить 2,1 трлн руб. (в прошлом месяце платежи составили около 2 трлн руб.). Это может стать локальным фактором поддержки для рубля", - прогнозируют эксперты банка "Санкт-Петербург".