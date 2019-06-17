Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, раллируют Россети

Москва. 17 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется на пятничных уровнях индексов при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, раллируют акции "Россетей" (обыкновенные бумаги обновили максимум с весны 2013 года) и упали акции "Северстали" из-за отсечки квартальных дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2738,74 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1341,28 пункта (+0,02%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,9%.

Доллар просел до 64,33 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+3,9% и +3,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Северстали" (-3,8%, до 1079 рублей; дивиденды за первый квартал - 35,43 рубля на акцию), также подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%).

Индексы в США в пятницу снизились вслед за котировками акций компаний технологического сектора, негативом для рынка стала слабая отчетность чипмейкера Broadcom (акции упали на 5,6%), заявившего о неблагоприятных последствиях торгового конфликта США и Китая для его деятельности.

Давление на рынок также оказали данные о замедлении роста промышленного производства в Китае (темпы роста в мае замедлились до 5% с апрельских 5,4%), утвердившие инвесторов во мнении о том, что торговый спор со Штатами серьезно ослабляет экономику КНР.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке, растущая напряженность в этом регионе приводит к оттоку средств инвесторов из рискованных активов и увеличению спроса на активы "тихой гавани", к которым относятся облигации, золото, а также ряд валют, включая японскую иену.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 прибавил всего 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания трех крупных центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Англии и Банка Японии. Кроме того, на текущую неделю намечены заседания ЦБ Норвегии, Бразилии, Тайваня и Индонезии.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе экономисты не ждут от Федрезерва снижения ставки. Большинство экспертов ожидает, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.

В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая, пишет MarketWatch. Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин могут встретиться в ходе саммита G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня.

Тем временем, нефть утром в понедельник корректируется вниз после проста на ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи на вторую половину этого года, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке (инвесторы опасаются перебоев с поставками нефти из региона после атаки на два судна в Оманском заливе на прошлой неделе); цена Brent на $0,45 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $61,7 за баррель (-0,5% и +1,1% в пятницу), августовская цена WTI - $52,47 за баррель (-0,6% и +0,4% в пятницу).

Саудовская Аравия надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Ранее президент США Трамп выразил уверенность в том, что за нападением на танкеры вблизи Ормузского пролива стоит Иран.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, российский рынок акций пока выглядит лучше своих коллег среди emerging markets. Но если настроения игроков не улучшатся, то в ближайшее время может возрасти риск более глубокой нисходящей коррекции российских индексов. Помимо геополитики, на текущей неделе инвесторы будут следить за сигналами от Федрезерва США, заседание которого завершится в среду. Более мягкая позиция регулятора способна поддержать рисковые активы, включая российские индексы.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть пытается черпать поддержку в ухудшении геополитической ситуации в районе Персидского залива. США по различным каналам предупреждают Тегеран о недопустимости каких-либо действий, препятствующих свободному судоходству, а тот, в свою очередь, отрицает какую-либо причастность к атакам на танкеры и обвиняет США в организации провокации.

На российском рынке акций неделя может сложиться нейтрально. Мешать росту будут дивидендные отсечки и относительная перегретость. С другой стороны, позитивный импульс может быть получен от ФРС США, если американский регулятор намекнет о возможном снижении ставки, что повысит аппетиты к риску. Нефть, скорее всего, завершила свой период падения, так как геополитическая напряженность в районе Персидского залива носит долгосрочный характер. Соответственно, рубль может продолжить укрепление, хотя он также немного перегрет, считает аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций частично снял локальную перекупленность после того, как индекс МосБиржи в пятницу "уперся" в верхнюю границу восходящего канала. Есть все шансы на возобновление небольшого роста, хотя фактором риска остается проседающая нефть.

Основным фактором в динамике котировок российских акций является приток денег на рынок, однако формировать среднесрочные портфели не рекомендуется, поскольку с прохождением дивидендного сезона рынок значительно потеряет в своей привлекательности, и сильные просадки более чем вероятны. Внимание следует уделить бумагам Сбербанка (MOEX: SBER), которые не оставляют попыток закрыть дивидендный "гэп" - для этого им важно пройти отметку 241 рубль.

Осторожность следует проявлять с бумагами металлургов, на которые будет давить сильный рубль (в понедельник последний день торгуются с дивидендами акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), во вторник - "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), которые выплачивают дивиденды за первый квартал). В такие дни динамика бумаг непредсказуема - может быть как существенный рост из-за покупок акций под дивиденды, так и снижение за счет преобладания продаж из-за нежелания идти на дивидендный "гэп".

Большинство фундаментальных факторов говорит в пользу продолжения роста нефти, но все их может перечеркнуть очередная "медвежья" атака на котировки со стороны каких-то крупных игроков. Такие распродажи видны в последние дни в период работы американских фондовых площадок, отмечает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, идея предстоящего замедления экономического роста и торговых противоречий между ведущими экономиками мира остается актуальной, но по всей видимости, принципиально новой информации по этому вопросу инвесторы не получат вплоть до саммита G20 в конце июня, где должна состояться встреча лидеров США и Китая.

От Федрезерва США на этой неделе подавляющее большинство участников рынка ожидает сохранения ставки неизменной, но при этом весомое внимание будет уделено риторике регулятора (основной вопрос - останется ли в сопроводительном заявлении при описании монетарного курса формулировка "о терпении" или она будет заменена на более "голубиную" форму). Июньское заседание также будет сопровождаться обновленными прогнозами FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям, следовательно, любые изменения "точечной диаграммы" будут приковывать весомое внимание. На текущий момент рынки уже в серьезной степени "заложились" на скорое снижение ставок: согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок оценивает вероятность ее снижения в 82% уже на июльском заседании.

Что касается российского рынка акций, то дивидендный сезон продолжается - на этой неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях "Северстали" (в понедельник акции компании торгуются на "Мосбирже" без дивидендов), "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), ГМК "Норникель", ВТБ (MOEX: VTBR) - это суммарно обеспечит техническое снижение индекса МосБиржи примерно на 13-14 пунктов. Дальнейшая динамика индекса МосБиржи во многом будет зависеть от общего риск-аппетита на глобальных рынках. До заседания Федрезерва можно ожидать нейтрального влияния внешних условий и консолидации индекса МосБиржи вблизи отметки 2750 пунктов, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+4,6%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+3,2%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,8%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+2,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,4% и -2,4% "префы"), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,72 млрд рублей (из них 1,666 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 1,261 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).