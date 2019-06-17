На этой неделе не исключаем попыток рубля показать дальнейший рост до 64/USD - РФПИ

"По итогам пятничных торгов рубль показал второй лучший результат среди ЕМ валют по темпам роста к USD (+0,3%), что особенно выделяется на фоне преобладающей слабости конкурентов из-за глобального усиления доллара. Безусловно, основной причиной стало снижение ставки ЦБ на 25 б.п. и значительное смягчение риторики. Без существенных изменений внешнего фона это продолжит поддерживать интерес к рублевым облигациям, что будет выступать фактором поддержки для рубля. Кроме того, не за горами и июньский налоговый период вкупе с возможными продажами валюты компаний под предстоящие выплаты дивидендов. Поэтому на этой неделе не исключаем попыток рубля показать дальнейший рост до 64/USD, хотя большое количество внешних событий способно привести к повышению его чувствительности к новостям извне и росту волатильности", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.