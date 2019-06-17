Вероятность продолжения роста котировок золота в течение новой недели значительна - "Иволга Капитал"

"Вероятность продолжения роста котировок золота в течение наступающей недели - значительна. Хотя сила этого роста вряд ли окажется значимой. Возможно, цена унции дойдет до 1 380 долл. Насчет более высоких отметок есть сомнения. Поддержать котировки может ожидание объявлений о мягкой монетарной политике со стороны ФРС США. Поднять их - само объявление, если оно произойдет. Наше общее отношение к золоту остается скептическим: инструмент фундаментально дорог и не способен быть альтернативой современным валютам", - указывает генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.