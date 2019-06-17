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17 июня 2019 года 10:58
Снижение ставок и конкретика по нацпроектам оживят сегмент корпоративного кредитования - "ВТБ Капитал"
Для активизации инвестиционной деятельности, которая оживит сегмент корпоративного кредитования, российские компании ждут снижения ставок и запуска конкретных мероприятий в рамках национальных проектов, считает руководитель аналитического департамента "ВТБ Капитала" Дмитрий Дмитриев. Как отметил Дмитриев в интервью "Интерфаксу" в рамках ПМЭФ-2019, восстановление корпоративного кредитования, темпы роста которого на данный момент довольно сильно снизились, позволит улучшить ситуацию в банковском секторе РФ во второй половине 2019 года. "В результате прибыль банковского сектора РФ по итогам 2019 года, скорее всего, превысит показатель 2018 года. По итогам 2018 года она выросла в 1,7 раза - до 1,345 трлн рублей", - сказал Дмитриев. Рост корпоративного кредитования по итогам 2019 года, по оценке эксперта, составит около 5%, в то же время рост розничного кредитования, скорее всего, достигнет 15-20%. С НАДЕЖДОЙ НА УСПЕХ "Важным фактором не только этого года, но и ближайших 2-3 лет, будет реализация новой макроэкономической политики, нацпроектов. Поскольку это довольно сильно изменит весь ландшафт - и конкурентный, и предпринимательский, то компании в настоящее время активно пытаются понять, в каком направлении им двигаться", - отметил Дмитриев, добавив, что работа по нацпроектам уже ведется и во второй половине года темпы будут только нарастать. Кроме того, по словам эксперта, наряду с конкретикой по нацпроектам, для того, чтобы определиться, в каком направлении развиваться дальше, компаниям необходимо снижение стоимости кредитования и появление признаков восстановления спроса. "Повышение НДС в первой половине года привело к снижению спроса потребительского, а за ним и инвестиционного. Поэтому начало 2019 года было достаточно трудным: маржа находилась под давлением, рост корпоративного кредитования практически отсутствовал. Но я думаю, что вторая половина года будет лучше. Эффект от повышения НДС практически отыгран и инфляция замедляется, что дает основание ожидать смягчения денежно-кредитной политики Центробанком РФ и оживления спроса", - сказал Дмитриев. В прошедшую пятницу, 14 июня, ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых. НЕКОТОРЫХ МОЖНО И ОХЛАДИТЬ Если корпоративное кредитование в первой половине года пробуксовывало, то розница и не думала сбавлять обороты, что по некоторым типам заемщиков вызывает тревогу. Хотя стоит отметить, что банки, помня о предыдущих кризисах, в настоящее время лучше готовы к тем или иным негативным последствиям, которые могут возникнуть, считает эксперт. В целом же, по мнению Дмитрия Дмитриева, вопрос о перекредитованности населения очень дискуссионный. "С одной стороны, по общему уровню задолженности населения по отношению к ВВП - мы в очень хорошем положении, у нас до сих пор очень низкий уровень долгов домохозяйств. Другое дело, что когда мы начинаем смотреть на то, из чего эта задолженность состоит, мы видим, что во-первых, очень высокая доля необеспеченного потребительского кредитования, где высокие ставки, а во-вторых, что платежи по долгам граждан уже составляет довольно большую долю относительно получаемого дохода - ЦБ недавно сообщил о 44% в среднем по сектору для граждан, имеющих кредит. Все это происходит в том числе и потому, что доходы в экономике распределены неравномерно, и как правило, занимают не те, у кого много денег, а те, у кого их мало. И это создает довольно высокие риски для определенных кредитных продуктов и групп населения. Именно это беспокоит и ЦБ, и экономические власти", - пояснил аналитик. По мнению Дмитриева, обязательный учет предельной долговой нагрузки при выдаче кредита - попытка точечного охлаждению рынка розничного кредитования. "Важно не в целом замедлить рынок, а именно ту часть, которая наиболее подвержена этим рискам - люди, которые за счет одних кредитов закрывают другие, расходы растут, а доходы - нет, тут, естественно, требуется вмешательство", - сказал он. ПОМОГИ СЕБЕ САМ По мнению Дмитриева, меры по решению кризисных ситуаций, когда одним помогают за счет других, никогда не будут действенными, так как это только повысит риски в банковском секторе и приведет к удорожанию кредитов. "Если мы начинаем за счет банков помогать людям и компаниям, которые вели не очень разумную финансовую политику, которые брали кредиты, не думая о том, как потом будут их гасить, то создадим риски для всех остальных клиентов, тех, кто добросовестно выплачивает по кредиту. Банки будут вынуждены учитывать стоимость этой поддержки, чтобы минимизировать убытки, что отразится на доступности кредитов для всех заемщиков - и хороших, и плохих. Моральная дилемма: когда ты прощаешь кому-то долги, то ты создаешь соблазн для других тоже пытаться не платить, значит, на следующем этапе все долги станут дороже для всех участников рынка", - отметил он. РИСКИ ДЛЯ БАНКОВ "Главные риски банковской системы РФ являются внешними. Я имею в виду замедление мировой экономики, торговые войны, санкции, так как все это создает неопределенность относительно потоков капитала и возможных шоков в экономике. Если говорить о внутренних рисках, связанных с закредитованностью населения, то наверное, пока это не стоит называть системным риском, хотя есть явно проблемные сегменты. Банки, которые в погоне за ростом рыночной доли ослабят контроль за рисками, могут оказаться в проигрыше", - сказал Дмитриев.
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