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17 июня 2019 года 10:20

Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной нефти

Москва. 17 июня. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольших изменений в ценах на нефть и в ожидании решения ФРС США по ставке позднее на этой неделе.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,31-64,4 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,34 руб./$1 (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,13 руб./EUR1 (-4,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 4,11 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,26 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 56,68 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов понедельника. Участники рынков сфокусировались на грядущем заседании ФРС США, итоги которого будут подведены в среду. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Хотя шансы на смягчение денежно-кредитной политики уменьшились после публикации данных о розничных продажах в США, в целом оказавшихся несколько лучше ожиданий, инвесторы рассчитывают, что Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в будущем в условиях растущей напряженности в экономике.

В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая, пишет MarketWatch. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в ходе саммита G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня. На прошлой неделе президент США заявил, что "не имеет значения", согласится Си Цзиньпин на встречу с ним в рамках предстоящего саммита или нет, поскольку Штаты получают миллиарды долларов за счет новых пошлин, введенных для китайских товаров.

"Если он появится - хорошо. В то же время, если нет - то Штаты все равно получают миллиарды долларов в месяц", - заявил Трамп в интервью Fox News. "В конечном счете, мы все равно подпишем торговое соглашение, поскольку Китаю придется это сделать. Поймите, они платят миллиарды долларов", - сказал Трамп.

Цены на нефть перешли к небольшому снижению в понедельник утром после роста на ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи на вторую половину этого года. Поддержку рынку продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, трейдеры опасаются перебоев с поставками нефти из региона после атаки на два судна в Оманском заливе на прошлой неделе. Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что за нападением на танкеры вблизи Ормузского пролива стоит Иран.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,03% - до $61,99 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,15% - до $52,69 за баррель.

Саудовская Аравия надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы надеемся, что сможем достичь соглашения о продлении сделки, когда встретимся в Вене", - заявил аль-Фалих журналистам в воскресенье в Японии, где участвовал во встрече министров энергетики государств G20.


Опубликовано: /Финмаркет/
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