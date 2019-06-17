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17 июня 2019 года 10:20
На текущей неделе ожидаем продолжения покупок ОФЗ - Промсвязьбанк
"Итоги заседания Банка России в пятницу поддержали спрос на госбумаги – регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б.п., а также заявил о возможности повторного снижения ставки на одном из ближайших заседаний на фоне снижения прогноза по инфляции по итогам года с 4,7%-5,2% до 4,2%-4,7%. Отметим, что Банк России продолжает опасаться реализации внешних экономических и геополитических рисков. Хотя, по мнению ЦБ, пересмотр прогнозов монетарной политики ФРС несколько снижает риски оттока капитала с развивающихся рынков. Опираясь на текущую риторику ЦБ, а также на недавно обновленный нами прогноз по инфляции (до 4,2% на конец года), ожидаем повторного снижения ставки в сентябре 2019 года на 25 б.п. – до 7,25%. В результате по итогам недели кривая ОФЗ продолжила снижение: 5-летние бумаги - на 3 б.п. – до 7,49%, 10-летние – 7 б.п. – до 7,66%. Сигнал относительно повторного снижения ключевой ставки в этом году вкупе с умеренными объемами размещений нового долга и отсутствия новостей по новым жестким санкциям позволяют говорить о новых целях по доходности госбумаг - на горизонте ближайшего квартала ожидаем снижение доходности 10-летнего "бенчмарка" еще на 15-25 б.п. – до 7,4-7,5% годовых. На текущей неделе ожидаем продолжения покупок ОФЗ на фоне ожиданий повторного снижения ставки в этом году", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
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17 июня 2019 года 16:07
"Рубль незначительно укреплял свои позиции, но удерживался дешевеющей нефтью от более сильного движения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3940 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,70%, недельная - до 7,75%, а месячная - до 7,89%. Сырьевые валюты демонстрировали... читать дальше
.17 июня 2019 года 15:45
"Прогноз касательно времени, когда будет принято решение о снижении ключевой ставки Банком России, полностью оправдался. Таким образом, ожидания снижения ставки отыгрывались участниками рынка на протяжении последних двух месяцев. Теперь же, после того, как снижение состоялось (напомню, что... читать дальше
.17 июня 2019 года 15:20
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии понедельника пытались вернуться к росту, но оставались на расстоянии от годовых максимумов, достигнутых в конце прошлой недели. На рынке сохраняется краткосрочный и среднесрочный импульсы к росту, поддерживаемые, в том числе корпоративными... читать дальше
.17 июня 2019 года 15:00
Российский рынок провел первую половину дня преимущественно в нейтральной динамике, а в обед индекс Мосбиржи шагнул к уровням вблизи 2750 пунктов, констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. В лидерах роста сегодня Россети, отыгрывающие информацию о планах четырехкратного... читать дальше
.17 июня 2019 года 14:46
Если инвесторы получат от ФРС сигналы о смягчении процентной политики в США, рубль может закрепиться ниже 64 в паре с долларом - ИК "Велес Капитал"
К середине дня в понедельник рубль торговался в незначительном плюсе к доллару и евро, однако плюсовая динамика отечественной валюты достаточно заметно бросалась в глаза на фоне отрицательного движения большинства других валют на развивающихся рынках, отмечает начальник отдела анализа банков и... читать дальше
.17 июня 2019 года 14:22
Акции китайских компаний, котирующиеся на биржах континентального Китая, демонстрируют более стабильную динамику по сравнению с аналогичными бумагами на внешних площадках, отмечает аналитик фондового рынка Азии Julius Baer Келли Чиа. На прошедшей неделе они в целом укрепились на новостях о... читать дальше
.17 июня 2019 года 13:52
Триггеров для заметного роста волатильности в рубле в последнее время не наблюдается, и основная группа валют EM торгуется разнонаправленно. По итогам прошлой недели рубль прибавил против доллара 0,7%, в то время как укрепление мексиканского песо и южноафриканского ранда составило 0,9-2,4%, а... читать дальше
.17 июня 2019 года 13:26
"Реакция рынка нефти на атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе была довольно слабой. - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В то же время риски эскалации геополитических конфликтов подтолкнули ралли на рынке золота. В... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:54
"Нефтяные котировки мало изменяются на старте недели, продолжая торговаться на комфортных уровнях. Контракты на Brent в моменте - $61,6, WTI - $52,3/bbl. Поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как в четверг в Оманском... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:52
Рост совокупных налоговых платежей в июне может стать локальным фактором поддержки для рубля - Банк "Санкт-Петербург"
"В понедельник утром рубль укрепляется к доллару США, торгуясь около 64,3 руб./$. Поддержку российской валюте оказывает начавшийся сегодня налоговый период в РФ. Сегодня уплачиваются страховые взносы, которые, по нашим оценкам, составят 700 млрд руб. Следующая важная даты июньского налогового... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:29
"Перед решением российского регулятора в прошлую пятницу котировки ОФЗ даже немного снижались. Впрочем, реакция на снижение ставки на 25 б.п. оказалась весьма умеренной, так как большинство участников рынка ждали такого шага от регулятора. Кроме того, кривая госбумаг уже давно «готовилась» к... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:10
На этой неделе поддержку российской валюте начнет оказывать приближение налогового периода - "Нордеа Банк"
"Российская валюта в ходе утренних торгов остается на комфортных уровнях в основных валютных парах. Поддержку рублю продолжает оказывать довольно мягкая риторика от Банка России по итогам прошедшей пятницы, которая в ближайшее время продолжить стимулировать спрос на российские государственные... читать дальше
.17 июня 2019 года 11:50
"Доллар в пятницу перешел к стремительному восстановлению, преимущественно против ключевых валют. Основным драйвером могла стать относительно неплохая статистика по динамике промышленного производства и розничным продажам. В этом смысле важен контраст с откровенно провальными экономическими... читать дальше
.17 июня 2019 года 11:42
Москва. 17 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется на пятничных уровнях индексов при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, раллируют акции "Россетей" (обыкновенные бумаги обновили максимум с весны 2013 года) и упали акции "Северстали" из-за отсечки квартальных дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.17 июня 2019 года 11:40
"По итогам пятничных торгов рубль показал второй лучший результат среди ЕМ валют по темпам роста к USD (+0,3%), что особенно выделяется на фоне преобладающей слабости конкурентов из-за глобального усиления доллара. Безусловно, основной причиной стало снижение ставки ЦБ на 25 б.п. и значительное... читать дальше
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