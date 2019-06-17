По нефти охраняем актуальным на текущую неделю уровень 60-62 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть удержала диапазон 60-62 долл./барр. на минувшей неделе при поддержке геополитики. Однако мы не рассчитываем пока на геополитику как на устойчивый фактор, поэтому не видим для нефти возможности обосноваться выше данного уровня. Если статистика по запасам в США выйдет слабой, это также сыграет нефти в "минус". Мы сохраняем актуальным уровень 60-62 долл./барр. на текущую неделю", - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.