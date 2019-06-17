Утренние прогнозы: в понедельник росту рынка акций будут мешать дивидендные отсечки и относительная перегретость

Аналитики отмечают умеренно-позитивный характер внешнего фона, сложившегося в начале новой недели, и рассчитывают на нейтральную динамику акций.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу российский рынок акций потерял по итогам дня 0,7%. Никаких особо серьезных причин для снижения не было, но инвесторы отыграли как отрицательную динамику американских площадок, так и технический фактор - индекс МосБиржи уперся в верхнюю границу восходящего канала. Сейчас локальная перекупленность частично снята, и есть все шансы на возобновление небольшого роста, тем более, что внешний фон этому благоприятствует. Пока фьючерсы на основные американские индексы прибавляют чуть менее 0,2%. Выше 62 долларов за баррель закрепилась нефть, и не исключены попытки ее дальнейшего роста в течение дня. Поэтому сегодня мы ждем открытия рынка небольшим ростом - в районе 0,2%. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона и, прежде всего, от притока денег на рынок. Именно последний фактор является основным в динамике котировок российских бумаг. Однако в любом случае мы не рекомендуем формировать среднесрочные портфели".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,2-0,3%, в районе 2745-2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2760, 2770 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не столь масштабно, чтобы вызвать активные покупки на локальном рынке акций. Выхода важных иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможен некоторый период затишья на рынке акций - участники торгов ожидают комментария ФРС США по итогам регулярного заседания (18-19 июня), в котором рассчитывают найти указания на планы по смягчению денежной политики. Сравнительно сильные данные по розничной торговле дали основания для некоторых сомнений в необходимости скорого снижения базовой процентной ставки ФРС, оставив рынок в состоянии неопределенности и предоставив повод для укрепления доллара США к корзине мировых валют. На внутреннем валютном рынке пока не наблюдается оснований для сильных движений, но повышение по индексу доллара (DXY) подразумевает возможность приостановки коррекции вниз по паре доллар-рубль в начале торгов".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно позитивно. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы демонстрируют попытки роста, цены на энергоносители и металлы стабильны. Мы ожидаем попыток роста отечественных индексов в ходе торгов понедельника, ближайшими целями роста, на наш взгляд, выступят значения 2755 по индексу МосБиржи и 1350 по индексу РТС. Решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки не оказало негативного воздействия на российский рубль, в краткосрочной перспективе мы ожидаем продолжения движения в паре доллар рубль в коридоре 63,8-65,3".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Предстоящая неделя на российском рынке может сложиться нейтрально. Мешать росту будут дивидендные отсечки и относительная перегретость. С другой стороны, позитивный импульс может быть получен от ФРС США, если американский регулятор намекнёт о возможном снижении ставки, что повысит "аппетиты к риску". Нефть, скорее всего, завершила свой период падения, так как геополитическая напряжённость в районе Персидского залива носит долгосрочный характер. Соответственно, рубль может продолжить своё укрепление, хотя он также немного перегрет".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Дивидендный сезон на российском рынке продолжается, что суммарно обеспечит техническое снижение индекса примерно на 13-14 пунктов. Дальнейшая динамика индекса МосБиржи во многом будет зависеть от общего "риск-аппетита" на глобальных рынках. До заседания Федрезерва ожидаем нейтрального влияния внешних условий и консолидации индекса МосБиржи вблизи отметки в 2750 пунктов".