Утренний рост акций - не повод для среднесрочных покупок - Алор Брокер

"В пятницу российский рынок акций потерял по итогам дня 0,7%. Никаких особо серьезных причин для снижения не было, но инвесторы отыграли как отрицательную динамику американских площадок, так и технический фактор - индекс МосБиржи уперся в верхнюю границу восходящего канала. Сейчас локальная перекупленность частично снята, и есть все шансы на возобновление небольшого роста, тем более, что внешний фон этому благоприятствует. Пока фьючерсы на основные американские индексы прибавляют чуть менее 0,2%. Выше 62 долларов за баррель закрепилась нефть, и не исключены попытки ее дальнейшего роста в течение дня. Поэтому сегодня мы ждем открытия рынка небольшим ростом - в районе 0,2%. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона и, прежде всего, от притока денег на рынок. Именно последний фактор является основным в динамике котировок российских бумаг. Однако в любом случае мы не рекомендуем формировать среднесрочные портфели. С прохождением дивидендного сезона отечественный рынок значительно потеряет свою привлекательность, и сильные просадки более чем вероятны", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК