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17 июня 2019 года 09:45

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрирую ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также с учетом итогов пятничного заседания Банка России, полагают аналитики.

ЦБ РФ 14 июня не только снизил ключевую ставку на ожидаемые 25 базисных пунктов (до 7,5% годовых), но и анонсировал возможность очередного смягчения денежно-кредитной политики. В заявлении сигнал о будущей направленности ДКП регулятор сформулировал так: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу вслед за котировками акций компаний технологического сектора. Негативом для рынка стала слабая отчетность чипмейкера Broadcom, заявившего о неблагоприятных последствиях торгового конфликта США и Китая для его деятельности. Давление на рынок также оказали данные о замедлении роста промышленного производства в Китае, утвердившие инвесторов во мнении о том, что торговый спор со Штатами серьезно ослабляет экономику КНР.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник, гонконгский рынок растет после отказа властей от принятия поправок к закону об экстрадиции. Глава Гонконга Кэрри Лам в субботу заявила, что правительство приняло решение отложить рассмотрение поправок, предусматривающих право властей выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений. Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет в ходе торгов 0,8%, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI теряют соответственно 0,2% и 0,3%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания трех крупных центробанков - Федеральной резервной системы, Банка Англии и Банка Японии. Кроме того, на текущую неделю намечены заседания ЦБ Норвегии, Бразилии, Тайваня и Индонезии. Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки. Тем не менее, на этой неделе экономисты не ждут от ФРС снижения ставки. Большинство экспертов ожидает, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.

В свою очередь цены на нефть в понедельник утром приостановили рост, который наблюдался в конце прошлой недели на ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи на вторую половину этого года. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $62,07 за баррель, что всего на 0,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $62,01 за баррель, поднявшись на 1,14%. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,06% - до $52,74 за баррель.

Саудовская Аравия надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. "Мы надеемся, что сможем достичь соглашения о продлении сделки, когда встретимся в Вене", - заявил аль-Фалих журналистам в воскресенье в Японии, где участвовал во встрече министров энергетики государств G20. Встреча представителей ОПЕК+, вероятно, "пройдет в первой неделе июля, и мы добьемся ребалансировки рынка, к которой стремимся", отметил он.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла в пятницу в 1,3 раза по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,623 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,959 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июня вырос на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,17%, поднявшись до 608,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-02" (+2,7%), "Транснефть-001P-08" (+0,5%) и "РЖД-001P-02R" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001-04R" (-0,4%), "Мегафон БО-001Р-04" (-0,32%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 31 мая. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны квартальные. При этом объем размещения был увеличен с первоначальных "не менее 6 млрд рублей" до 7 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% - в дату погашения.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии БО-09Р объемом 10 млрд рублей в размере 8,15% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 10 июня. Техническое размещение выпуска состоится 25 июня. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом до 500 млрд рублей, которая была зарегистрирована в июне 2016 года. По программе, рассчитанной на 50 лет, бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.

ВЭБ 20 июня проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-17 со сроком обращения 4 года объемом не более 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техническое размещение запланировано на 27 июня. В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок с некраткосрочным выпуском в январе текущего года. Он разместил выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-13 объемом 10 млрд рублей по ставке 9,08% годовых.

"Азбука вкуса" 21 июня проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,75% годовых. Ему соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,84-10,11% годовых. Техразмещение запланировано на 28 июня. Облигации размещаются в рамках программы 001Р. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Финанс-менеджмент" (прежнее название - ООО "Держава-Гарант") установило ставку 9-го купона облигаций 1-й серии в размере 8% годовых. Эмитент в июле 2015 года разместил облигации 1-й серии объемом 500 млн рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Возможность досрочного погашения выпуска не предусмотрена.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-29 в размере 10,05% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. По бондам 1 июля предстоит оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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