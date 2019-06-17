Мешать росту рынка акций будут дивидендные отсечки и относительная перегретость - "Открытие Брокер"

"Предстоящая неделя на российском рынке может сложиться нейтрально. Мешать росту будут дивидендные отсечки и относительная перегретость. С другой стороны, позитивный импульс может быть получен от ФРС США, если американский регулятор намекнёт о возможном снижении ставки, что повысит "аппетиты к риску". Нефть, скорее всего, завершила свой период падения, так как геополитическая напряжённость в районе Персидского залива носит долгосрочный характер. Соответственно, рубль может продолжить своё укрепление, хотя он также немного перегрет", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

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Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК