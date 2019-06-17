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17 июня 2019 года 09:33

Brent подорожала до $62,15 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник. Цены на нефть продолжают расти в понедельник.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу вслед за котировками акций компаний технологического сектора.

Негативом для рынка стала слабая отчетность чипмейкера Broadcom, заявившего о неблагоприятных последствиях торгового конфликта США и Китая для его деятельности.

Давление на рынок также оказали данные о замедлении роста промышленного производства в Китае, утвердившие инвесторов во мнении о том, что торговый спор со Штатами серьезно ослабляет экономику КНР.

Фондовые индексы США, однако, завершили ростом вторую неделю подряд: Dow Jones прибавил за неделю 0,4%, S&P 500 - 0,5%, Nasdaq Composite - 0,7%.

Акции Broadcom потеряли в цене 5,6% по итогам торгов в пятницу. Один из крупнейших мировых производителей чипов увеличил выручку во втором финансовом квартале на 10%, однако показатель не оправдал ожиданий аналитиков. Кроме того, компания понизила годовой прогноз выручки, отметив, что это связано с введением ограничений на деятельность Huawei в США.

"Важнейшим фактором для рынка в пятницу стало ухудшение прогноза выручки Broadcom", - отмечает старший портфельный управляющий Globalt Investments Том Мартин.

"Это повышает опасения, связанные с ослаблением глобального спроса. Мы знаем, что экономический подъем замедляется, однако не знаем, когда будет достигнуто дно", - цитирует эксперта MarketWatch.

По словам Мартина, у инвесторов были надежды на то, что темпы роста экономики начнут восстанавливаться во втором полугодии текущего года, однако слабый прогноз Broadcom и ряд негативных экономических индикаторов, поставили эту возможность под сомнение.

Объем промышленного производства в Китае в мае 2019 года увеличился на 5% в годовом выражении, минимальными темпами за 17 лет, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы роста промпроизводства замедлились по сравнению с апрельскими 5,4%.

Розничные продажи в Китае в мае выросли на 8,6% в годовом выражении после повышения на 7,2% месяцем ранее.

В США розничные продажи в прошлом месяце повысились на 0,5% по сравнению с апрелем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в мае на 0,6%. Данные за апрель были пересмотрены - в позапрошлом месяце розничные продажи выросли на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

Динамика промпроизводства в США в мае оказалась лучше прогнозов: его рост составил 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся экспертами подъеме на 0,2%.

Тем временем, предварительный индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне упал до 97,9 пункта с майских 100 пунктов и оказался хуже среднего прогноза рынка на уровне 98 пунктов.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке, растущая напряженность в этом регионе приводит к оттоку средств инвесторов из рискованных активов и увеличению спроса на активы "тихой гавани", к которым относятся облигации, золото, а также ряд валют, включая японскую иену.

Стоимость бумаг Facebook увеличилась на 2,2%. По данным The Wall Street Journal, операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний поддержали новую криптовалюту, которую Facebook планирует представить на неделе и запустить в следующем году.

Цена акций Visa поднялась на 0,2%, PayPal - на 0,4%, Mastercard - опустилась на 0,4%, Uber - упала на 2,4%.

Бумаги интернет-магазина товаров для животных Chewy завершили дебютные торги скачком на 59%. Как сообщалось, Chewy и ее владелец PetSmart Inc. привлекли в общей сложности $1,02 млрд в ходе IPO, состоявшегося на прошлой неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу снизился на 17,16 пункта (0,07%) и составил 26089,61 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 4,66 пункта (0,16%) - до 2886,98 пункта.

Nasdaq Composite потерял 40,47 пункта (0,52%) и составил 7796,66 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в понедельник, гонконгский рынок активно растет после отказа властей от принятия поправок к закону об экстрадиции.

Глава Гонконга Кэрри Лам в субботу заявила, что правительство приняло решение отложить рассмотрение поправок, предусматривающих право властей выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.

Накануне рассмотрения поправок к законопроекту, намеченному на 12 июня, в Гонконге начались массовые протесты, в результате чего в городе было парализовано движение. В воскресенье участники массовых протестов разошлись и разблокировали дороги, ведущие к центру города.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет в ходе торгов 0,8%, японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - также на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI теряют соответственно 0,2% и 0,3%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания трех крупных центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Англии и Банка Японии. Кроме того, на текущую неделю намечены заседания ЦБ Норвегии, Бразилии, Тайваня и Индонезии.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе экономисты не ждут от Федрезерва снижения ставки. Большинство экспертов ожидает, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.

В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая, пишет MarketWatch.

"Ожидания того, что Вашингтон и Пекин смогут добиться позитивного поворота в переговорах, если встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках G20 состоится, остаются слабыми", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в ходе саммита G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня.

Лидерами роста на торгах в Токио являются акции ИТ-компании Rakuten (+3,8%) и телекоммуникационной группы SoftBank (+2,3%), в то время как бумаги производителя полупроводникового оборудования Advantest теряют в цене 3,9%.

В Гонконге дорожают акции девелоперов - Wharf Real Estate Investment (+3,6%) и New World Development (+3,1%), а также Sunny Optical (+1,5%) и нефтекомпании CNOOC (+2,4%).

Стоимость бумаг южнокорейского производителя электроники Samsung опустилась на 0,7%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 0,9%. В Австралии дешевеют акции сырьевых компаний, бумаги Beach Energy упали в цене на 2,1%, Rio Tinto - на 1,3%.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник на ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи на вторую половину этого года.

Поддержку рынку также оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, трейдеры опасаются перебоев с поставками нефти из региона после атаки на два судна в Оманском заливе на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,15 за баррель, что на $0,14 (0,23%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $62,01 за баррель, поднявшись на $0,7 (1,14%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,06 (0,11%) - до $52,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,23 (0,44%) - до $52,51 за баррель.

Саудовская Аравия надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы надеемся, что сможем достичь соглашения о продлении сделки, когда встретимся в Вене", - заявил аль-Фалих журналистам в воскресенье в Японии, где участвовал во встрече министров энергетики государств G20.

Встреча представителей ОПЕК+, вероятно, "пройдет в первой неделе июля, и мы добьемся ребалансировки рынка, к которой стремимся", отметил он.

Заявление аль-Фалиха должно убедить инвесторов в том, что продление соглашения очень близко, отмечает управляющий партнер Vanguard Markets в Сингапуре Стивен Иннес.

"США указывают пальцем на Иран в связи с недавними атаками на танкеры, и риск перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока остается высоким, что должно поддержать цены на нефть", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что за нападением на танкеры вблизи Ормузского пролива стоит Иран.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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